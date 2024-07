Word nu stamceldonor bij Matchis en red een leven!

Als stamceldonor kun je een leven redden. Voor patiënten met een vorm van bloedkanker, zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor vaak de laatste kans op leven. Jij kan iemand die kans geven door je aan te melden als stamceldonor. In samenwerking met Stichting Matchis vergoedt Unibet de aanmeldkosten, dus meld je nu aan als stamceldonor!

In de afgelopen jaren is er in de voetbalwereld veel aandacht geweest voor het belangrijke werk dat Matchis doet. Dit zorgde voor een recordaantal aanmeldingen, maar er is nog altijd een groot tekort aan stamceldonoren. Als je als stamceldonor aangemeld bent, is de kans om ooit opgeroepen te worden namelijk heel klein: slechts 0,05% van de ingeschreven donoren wordt een match. De maximumleeftijd om geregistreerd te staan is 55 jaar.

Unibet vraagt in samenwerking met Matchis om jouw hulp. Meld je aan als stamceldonor via deze link. Gebruik de code ‘UNIBET24’ tijdens het aanmelden dan vergoedt Unibet de registratiekosten die Matchis maakt om jouw aanmelding te verwerken.

Stichting Matchis

Stichting Matchis is het Nederlandse centrum voor stamceldonoren en zorgt dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor wordt gevonden, is de kans groot dat de patiënt overlijdt.

De kans dat een potentiële donor een match is met een patiënt en daadwerkelijk stamcellen doneert, is zeer klein. Daarom is een grote groep potentiële donoren noodzakelijk. Meer informatie over Stichting Matchis en vragen over aanmelden als stamceldonor vind je hier.

