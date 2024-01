‘Word geen Calimero, Arne Slot. Want waarom heb je het altijd over Ajax?’

Mike Verweij snapt weinig van de uitspraken die Arne Slot zondag deed over Ajax en Jordan Henderson. De trainer van Feyenoord zou zijn selectie heel graag tussentijds willen versterken, maar kan niet zoals Ajax een topsalaris neerleggen om een grote naam naar De Kuip te halen.

Slot trok zondag op de persconferentie na de 1-2 zege van Feyenoord op Vitesse een vergelijking met Ajax. "Met Sébastien Haller en Brian Brobbey heeft Ajax in de winter twee verschilmakers binnengehaald en dat heeft zeer succesvol gewerkt voor Erik ten Hag en Marc Overmars."

"Maar tussen iets willen en iets kunnen zit bij Feyenoord nog wel een verschil. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. De salarissen die een verdedigende middenvelder in Amsterdam verdient, zijn voor ons niet weggelegd", sloot Slot al glimlachend af.

Verweij

"Ik las dat Arne Slot daar na afloop iets over had gezegd", verwijst Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf naar de uitspraken van Slot over Henderson. "Arne Slot is een gigantisch goede trainer, maar waarom roep je dit soort dingen?"

"Wees nou gewoon heel blij met de selectie die je hebt. Want je zou maar John van 't Schip zijn. Ik heb gister Ajax - RKC gekeken.... Ik denk dat Arne Slot God op zijn blote knietjes mag bedanken dat hij wél een evenwichtige selectie heeft. Die is gewoon veel beter dan de Ajax-selectie op dit moment."

"Dus dan kun je zeuren over het feit dat Ajax Henderson aantrekt, maar je kunt ook zeggen van: 'Wij hebben gelukkig geen directeur die voor ons 12 spelers haalt voor 115 miljoen, waarvan er geen een kan voetballen'", geeft Verweij mee aan Slot.

"Feyenoord is vorig jaar kampioen geworden en staat er nu ook veel beter voor dan Ajax. Omdat ze een veel betere selectie hebben en misschien ook wel een veel betere trainer. Want daar is geen discussie over. Slot is in mijn ogen echt wel een toptrainer, maar word geen Calimero. Want waarom moet je het altijd over Ajax hebben?", zo besluit Verweij.

