Woorden van zusje Kenza Simons raken ‘pestkop’ Xavi Simons zichtbaar

Maandag, 4 september 2023 om 21:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:16

Xavi Simons is maandagavond verkozen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar van het seizoen 2022/23. De prijs kreeg hij uitgereikt van Kenza Simons, zijn zusje, en Ruud van Nistelrooij. Na enkele woorden van Kenza werd Xavi zichtbaar emotioneel.

Kenza Simons mocht direct het woord nemen toen bekend werd dat Xavi Simons de prijs kreeg. “Ik vind het wel leuk, maar ik ben ook nerveus. Hoe Xavi als broer is? Hij is lief, maar soms is hij wel een pestkop. Maar hij is wel lief. En soms moeten broers ook wel een beetje een pestkop zijn. Ik ben trots op je. Ik ben trots dat je zoveel prijzen krijgt en zoveel doelpunten maakt. Ik ben gewoon blij. Xavi reageert zichtbaar ontroerd: “Ik ben trots dat ik dit uit handen van mijn zusje mag krijgen. Mijn zusje is alles voor mij, samen met mijn moeder en mijn broer. We zijn een hele hechte familie. Het maakt me alleen maar trots en het pusht mij om door te gaan.”

Kenza Simons doet een boekje open over 'grote broer' Xavi Simons: "Hij kan soms wel een pestkop zijn" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2023

Simons is de opvolger van Jurriën Timber, en hij is zeer vereerd om op het podium te staan. “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag zijn. Het is een fantastisch jaar voor mij geweest. Ik ben teruggekomen in Nederland. Ik wil tegen alle jongere generaties zeggen: blijf dromen en laat niemand tegen je zeggen wat je wel en niet kan. Je moet gewoon voor je doel gaan; dat is mijn advies”, aldus Simons, die bovendien nog fraaie woorden te horen krijgt van voormalig PSV-trainer Van Nistelrooij.

“Het is ook dankzij zijn familie, maar ik vind hem als persoon heel bijzonder”, reageert de coach. “Hij is ook heel bescheiden en het is uniek dat hij op die leeftijd al zo in het leven staat. Wat dat betreft is hij een kanjer. Ten tweede is het bewonderenswaardig hoe hij zijn vak beoefent. Als dat allemaal samenkomt met de kwaliteiten die hij heeft, dan is het een genot voor de voetbalwereld. Laten we hopen dat we nog veel moois van jou mogen beleven en bedankt voor het geweldige jaar”, richt Van Nistelrooij zich tot Simons.