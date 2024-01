Woorden Bosz niks waard? Club pakt door en wil aan vraagprijs Vertessen voldoen

FC Union Berlin hoopt zich snel te versterken met Yorbe Vertessen, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. PSV-trainer Peter Bosz had eerder nog aangegeven niet open te staan voor een vertrek van zijn pupil, maar de aanvaller hoopt zelf vurig op een transfer. Union Berlin is ondertussen bereid de nodige miljoenen op tafel te leggen.

"Die Eisernen willen vijf miljoen euro betalen voor Vertessen en menen dat daarmee aan de vraagprijs van PSV is voldaan", schrijft Rik Elfrink namens het ED. "Of PSV dezelfde mening is toegedaan, valt nog te bezien."

Vrijdagmiddag gaf trainer Bosz een persconferentie voorafgaand aan het Eredivisieduel met Excelsior. De zestigjarige oefenmeester werd onder meer gevraagd naar een eventueel vertrek van de 23-jarige Belg.

"Ik snap dat jongens graag willen spelen, want dat zal de achterliggende gedachte zijn bij hem", begint Bosz. "Ze zullen ook vinden dat ze vaak moeten spelen op basis van de invalbeurten en hoe ze trainen. Op basis daarvan begrijp ik zijn vertrekwens."

"Ik heb er met hem over gesproken en ik heb gezegd dat hij niet weg mag. Einde discussie, klaar", aldus Bosz, die vervolgens een kleine slag om de arm houdt. "Maar over aanbiedingen ga ik niet. Dat is aan de club. Daar gaan Earnest (Stewart, red.) en Marcel (Brands, red.) over."

Naast Union Berlin waren ook Toulouse, Valencia en verschillende Belgische clubs geïnteresseerd in Vertessen. De Fransen lijken op het laatste moment af te haken, terwijl Valencia de financiële daadkracht mist. "De Belgische topclubs kijken wel, maar kopen niet", aldus Elfrink.

PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Excelsior. Vertessen begint die wedstrijd vermoedelijk op de bank, ondanks de blessures bij concurrenten op de vleugels Noa Lang en Hirving Lozano. Johan Bakayoko en Malik Tillman verschijnen tegen de Kralingers waarschijnlijk aan de aftrap.

