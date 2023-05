Woeste PSG-fans verzamelen zich massaal voor kwetsende spreekkoren aan Messi

Woensdag, 3 mei 2023 om 19:43 • Tom Rofekamp

Lionel Messi heeft het compleet verbruid bij de fans van Paris Saint-Germain. Nadat bekend werd dat de Argentijn na dit seizoen definitief vertrekt uit Parijs, meldden de fans zich massaal bij La Factory (het administratieve hoofdkwartier van PSG) om hem van kwetsende spreekkoren te voorzien. Messi werd daarin herhaaldelijk uitgemaakt voor 'hoerenjong'.

Woensdag werd bekend dat er na twee jaar definitief een einde komt aan Messi's avontuur in Parijs. Het nieuws volgde vlak nadat de 35-jarige superster voor twee weken geschorst werd wegens een ongeoorloofd tripje naar Saudi-Arabië. Messi lag daarvoor al niet in goede aarde bij de fans, maar de recente ontwikkelingen vormden de spreekwoordelijke druppel. De fans meldden zich daarom massaal bij La Factory om hem voor hijo de puta (Spaans voor hoerenjong) uit te maken.

La confirmación del divorcio entre Messi y la afición del PSG. Es irremediable. pic.twitter.com/fKRwUwMZGa — Dani Gil (@danigilopez) May 3, 2023

De actie betekent het zoveelste hoofdstuk in de vete tussen Messi en de PSG-fans. De wereldkampioen werd dit seizoen al meermaals uitgefloten omdat hij niet genoeg inzet zou tonen en te veel geld zou verdienen voor wat hij op het veld liet zien. Een vertrek leek daarom sowieso al het meest realistische scenario. Messi loopt over twee maanden uit zijn contract en is daarna vrij om te gaan en staan waar hij wil. Een terugkeer bij Barcelona wordt in de wandelgangen genoemd, net als een bijzonder lucratieve deal in Saudi-Arabië.

Al-Hilal deed Messi een maand geleden al een aanbieding van liefst vierhonderd (!) miljoen euro per seizoen. The Telegraph weet dat zijn vertegenwoordigers, inclusief vader Jorge, nog steeds in gesprek zijn met de Saudi's. Als Messi op het aanbod besluit in te gaan, troeft hij eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo binnen een jaar af als bestbetaalde speler ter wereld. Ronaldo strijkt bij Al-Nassr zo'n tweehonderd miljoen op op jaarbasis.