Woeste Noa Lang pakt VAR Ruperti al binnen 6 minuten na afloop aan op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die niet te spreken is over de arbitrage tijdens het verloren duel met Feyenoord (1-0) in de TOTO KNVB Beker.

Mats Wieffer, die al geel op zak had, haalde Noa Lang in het zestienmetergebied onderuit zónder de bal te raken, maar het onting arbiter Dennis Higler volledig. Het appel voor een strafschop werd resoluut weggewuifd door videoscheidsrechter Clay Ruperti. De VAR riep Higler niet eens naar het scherm.

Noa Lang reageert zeer verongelijkt op het moment en plaatst binnen zes minuten na afloop al een Instagram Story waarop hij in duel met Wieffer verschijnt. “Schandalig, ‘VAR’”, schrijft de aanvaller van PSV onder de foto. Ook Sergiño Dest maakt zijn onvrede kenbaar. "Altijd hetzelfde liedje", aldus de vleugelverdediger.

