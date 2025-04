Woeste Joan Laporta verklaart de oorlog: ‘Ik ga krachtige maatregelen treffen tegen LaLiga’

President Joan Laporta heeft met stijgende verbazing gereageerd op de aantijgingen van LaLiga. Woensdagochtend liet Javier Tebas, de president van de Spaanse competitie, namelijk weten dat FC Barcelona onjuist heeft gehandeld rond de inschrijvingen van Dani Olmo en Pau Víctor. Laporta verzekert volledig volgens het boekje te hebben gehandeld.

De president van FC Barcelona is allerminst te spreken over de aantijgingen van Tebas en noemt die ‘volledig ongegrond’. Laporta vindt ook de timing van de uitspraken van de competitiebaas verdacht en hij ziet het als een poging om ‘FC Barcelona te destabiliseren’.

Woensdagavond strijdt Barcelona met Atlético Madrid om een plek in de finale van de Copa del Rey. Laporta ziet de aantijgingen van LaLiga over het gesjoemel met de financiën als een poging om Barcelona via de juridische wegen te verslaan, ‘omdat het op het veld niet lukt’.

“Ik heb het gevoel dat dit allemaal niet toevallig is”, zo spreekt Laporta de Spaanse pers toe nabij het Metropolitana, waar het duel met Atlético Madrid afgewerkt wordt. “‘Toevallig’ vandaag spelen we tegen Atlético en ‘toevallig’ vandaag rakelen ze het verhaal over de inschrijvingen weer op.”

“Het is een nieuwe poging om FC Barcelona te destabiliseren. Ik heb het gevoel dat wanneer ze ons niet op het veld kunnen verslaan, dat ze het via ‘de kantoren’ proberen. Dit kan ik als president van Barcelona niet toestaan en ik zal onze belangen blijven verdedigen.”

“Wij zullen keihard antwoorden tegen LaLiga en Tebas. Ze willen onze club gewoon aanvallen. In januari keuren ze de inschrijving goed en nu klopt het ineens niet meer? Waarom niet? Hebben zij hun werk niet goed gedaan?”, foetert Laporta.

LaLiga stelt dat de financiën van Barcelona niet kloppen. Volgens de competitieleiding heeft de club gesjoemeld met de cijfers om Olmo en Víctor ingeschreven te krijgen. Ook wordt er een onderzoek gestart naar het accountantskantoor dat de boekhouding van de club goedgekeurd heeft. Als LaLiga in het gelijk gesteld wordt door de Hoge Sportraad (CSD), dan gaat het salarisplafond van FC Barcelona flink omlaag.