Woeste Ajax-fans wachten spelersbus op: twee spelers én Van ‘t Schip stappen uit

Woedende Ajax-supporters wachten zondag de spelersbus op bij de Johan Cruijff ArenA. Het gaat de Amsterdammers al maanden sportief niet voor de wind, terwijl de bom ook in bestuurlijk opzicht barst. Tot overmaat van ramp ging Ajax zondagmiddag ook nog eens met 6-0 onderuit op bezoek bij Feyenoord in De Kuip.

Het was de grootste nederlaag in de Eredivisie ooit voor Ajax. Hiervoor was de grootste verliespartij van de Amsterdammers ook tegen Feyenoord, in 1964, toen 9-4. Genoeg reden voor de enkele honderden fans van Ajax om de spelersbus op te wachten bij de terugkeer in Amsterdam.

“Schaam je kapot”, zo klinkt het onder meer vanuit de woedende menigte. De spelersbus van Ajax arriveerde rond 18.30 uur onder politiebegeleiding bij de ArenA. De supporters blokkeren de doorgang van de bus naar de ArenA.

De spelersbus van Ajax werd opgewacht na de oorwassing in De Klassieker.#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

Brian Brobbey stapt samen met Steven Bergwijn en trainer John van 't Schip uit om de woedende menigte te woord te staan. Enkele supporters melden aan Voetbalzone dat de protesten relatief rustig verlopen.

