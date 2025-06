'Iedereen heeft zoiets van: laat Vitesse alsjeblieft failliet gaan, niemand maalt erom'

Vitesse blijft zich volgens de licentiecommissie van de KNVB onttrekken aan het licentiesysteem, zo werd vorige maand duidelijk. De proflicentie lijkt hoe dan ook binnenkort te worden ingetrokken. Chris Woerts bekijkt de voortslepende crisis in Arnhem ondertussen met argusogen.

''Je denkt elke keer dat je het dieptepunt hebt gehad. En deze week kwam er weer een nieuw dieptepunt bij'', verzucht Woerts als het noodlijdende Vitesse ter sprake komt in De Oranjezomer.

''Het zijn weglopers'', concludeert presentator Johnny de Mol. ''Het zijn weglopers zonder geld'', vult Woerts direct aan. ''De voorzitter van de raad van commissarissen (Dane Murphy, red.), zes maanden geleden benoemd. Die kocht twintig procent van de aandelen. Ik denk fictief, want hij heeft helemaal geen geld.''

''Die wordt loonslaaf bij een club in het Engelse Championship, Charlton Athletic. Die geeft al zijn functies op en zijn aandelen terug. En zegt vervolgens: 'Na mij de zondvloed'. En hij moet geld krijgen, want ze hebben ongeveer twintig miljoen euro betaald voor die aandelen. Op papier, want er zijn helemaal geen banktransacties geweest'', zo verduidelijkt de sportmarketeer één en ander.

''Het is eigenlijk een schande. De supporters van Vitesse worden echt in de maling genomen door de aandeelhouders. Ik durf wel te zeggen dat de licentiecommissie hier nooit, nooit, nooit mee akkoord gaat'', schetst Woerts alvast een doemscenario voor de Arnhemse club.

''Het is een keer klaar. En iedereen heeft zoiets van: laat die club alsjeblieft failliet gaan. Niemand maalt erom, ze zijn er helemaal klaar mee in Arnhem. En weet je hoeveel huizen je kunt bouwen op dat stadion?'', vraagt de deskundige op sportmarketingebied zich tot slot hardop af.