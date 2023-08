Woedende NEC-fans wachten spelersbus op en eisen vertrek van Meijer

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 09:58 • Laatste update: 10:04

Tientallen boze fans van NEC hebben vrijdagavond de spelersbus opgewacht na de nederlaag van hun club bij Heracles Almelo, zo schrijft de Gelderlander. De Nijmegenaren kwamen op Erve Asito nog wel op voorsprong, maar moesten uiteindelijk met 2-1 buigen. Vorige week verloor de ploeg de seizoensouverture al in eigen huis met 3-4 van Excelsior.

Volgens de Gelderlander ging het om een groep van zo'n vijftig fans die zich na middernacht verzamelde bij stadion De Goffert om het gesprek aan te gaan. Lasse Schöne en Bram Nuytinck namen het woord en ook technisch directeur Carlos Aalbers stond de groep te woord. Laatstgenoemde gaf tekst en uitleg over het aankoopbeleid. Het was echter Rogier Meijer die het het meest moest ontgelden bij de fans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De supporters eisten het vertrek van de hoofdtrainer van NEC, maar zowel Schöne als Nuytinck nam het op voor hun coach. Ook Meijer zelf liet zich kort zien, maar ging niet in gesprek met de fans. De meegereisde supporters lieten vrijdagavond na afloop al hun onvrede blijken door 'Meijer rot op' en 'schaam je kapot' te zingen vanuit het uitvak. Verder waren er wegwerpgebaren en klonk er gefluit.

In het seizoen 2013/14 kwam het voor het laatst voor dat NEC de eerste twee Eredivisie-duels verloren zag gaan. De Nijmegenaren eindigden dat seizoen als zeventiende en degradeerden na twintig jaar naar de toenmalige Jupiler League door in de nacompetitie over twee wedstrijden te verliezen van Sparta Rotterdam. Volgende week zaterdag neemt de ploeg van Meijer het in eigen huis op tegen RKC Waalwijk.