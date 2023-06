Woedende NAC-fans bekogelen auto Kooij met blikjes bier: arbiter stapt uit

Donderdag, 1 juni 2023 om 07:16 • Laatste update: 09:22

Joey Kooij is woensdagavond na afloop van het Keuken Kampioen Play-Off-duel tussen NAC Breda en FC Emmen (1-2) bekogeld met blikjes bier, zo schrijft De Telegraaf. De scheidsrechter was gedurende de wedstrijd al het mikpunt van fluitconcerten en kwetsende spreekkoren, waarop de stadionspeaker zich genoodzaakt voelde het Bredase publiek toe te spreken. Na afloop ging het dus alsnog mis.

Kooij stond op het punt om te vertrekken bij het Rat Verlegh Stadion, toen boze NAC-supporters het hadden gemunt op zijn auto. De arbiter werd bekogeld met blikjes bier, waarop Kooij uitstapte en de menigte toesprak. De Telegraaf schrijft op basis van een ooggetuige dat een van de daders meteen kon worden gearresteerd door de politie. De KNVB is op de hoogte van het voorval.

Vreemd beeld. Scheidsrechter Joey Kooij stopt zijn auto midden op de weg en stapt uit om verbaal de strijd aan te gaan met wat supporters van NAC. ‘Joey, rot op’, zingt men, terwijl de arbiter nog wat venijnige woorden terugroept. Inmiddels is Kooij weer onderweg. #NACpraat pic.twitter.com/ZqNOaTSsML — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) May 31, 2023

FC Emmen was in de heenwedstrijd van de halve finales in de eerste helft de baas over NAC en won met 1-2. Gevierde mannen aan de kant van de Eredivisionist waren Lorenzo Burnet en Ole Romeny. De Drentenaren waren met name in de eerste helft de betere ploeg en wisten dat uit te drukken in twee treffers. NAC kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd en dat leidde diep in blessuretijd tot de aansluitingstreffer van Aime Omgba.

Over die tegentreffer was na afloop het een en ander te doen, daar NAC een hoekschop kreeg toegewezen die geen hoekschop bleek te zijn. Jeroen Veldmate zou de bal als laatste hebben beroerd, maar was zichzelf van geen kwaad bewust. "Het is heel zuur voor ons, maar dat doen ze niet expres. Uiteindelijk moet je het altijd bij jezelf zoeken", reageerde trainer Dick Lukkien daarop. Zaterdagavond vindt de return plaats in Emmen.