Woede-uitbarstingen van Haaland en co niet zonder gevolgen: FA vervolgt Man City

Dinsdag, 5 december 2023 om 17:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:07

De Engelse voetbalbond (FA) vervolgt Manchester City naar aanleiding van de tumultueuze slotfase afgelopen zondag tegen Tottenham Hotspur (3-3). Aanleiding voor de vervolging is het gedrag van sommige City-spelers, die zich niet konden inhouden nadat arbiter Simon Hooper naliet om in blessuretijd de voordeelregel toe te passen. Verwacht wordt dat City een forste boete op de mat krijgt. Hoofdrolspeler Erling Braut Haaland wordt niet vervolgd.

City - Tottenham stond zondag 3-3, nadat Dejan Kulusevski vlak voor tijd de gelijkmaker had verzorgd namens de bezoekers uit Londen. In blessuretijd leken the Citizens alsnog op weg naar de overwinning, ware het niet dat Hooper floot voor een overtreding van Emerson Royal op Haaland, waarmee hij een opgelegde kans om zeep hield.

Onder meer Haaland was furieus en liet dat ook in duidelijke bewoordingen weten aan de leidsman, die in eerste instantie juist wél de voordeelregel toepaste na een overtreding op Haaland. Vlak nadat de Noor Jack Grealish in stelling bracht, besloot Hooper alsnog te fluiten voor een overtreding.

Het was hét gespreksonderwerp na afloop van het duel in het Etihad Stadium. Door het puntenverlies loopt City averij op in de strijd om het landskampioenschap en staat het momenteel derde, op drie punten van koploper Arsenal en op één punt van het als tweede geklasseerde Liverpool.

Het merendeel van de spelers van City omsingelde Hooper en met name Haaland was zichtbaar woedend. De superspits haalde verhaal, liep vervolgens even weg, zwaaide met zijn arm uit ongeloof en keerde vervolgens weer terug bij Hooper, die niets meer aan de situatie kon veranderen. Haaland, die door zijn teamgenoten naar de kleedkamer werd gedirigeerd, liet ook na afloop op X weten niets van de situatie te snappen. "WTF (what the fuck, red.)", schreef hij boven een bericht dat de situatie omschreef.

De FA nam Hooper in bescherming door te stellen dat er sprake was van een menselijke fout. De Engelse voetbalbond stelt dat het City vervolgt omdat de club ‘er niet in slaagde ervoor te zorgen dat zijn spelers zich niet op een ongepaste manier gedroegen'. De FA maakte tevens bekend dat Haaland niet persoonlijk vervolgd wordt om zijn woede-uitbarsting. City heeft tot donderdag de tijd om te reageren.

In februari werd City voor een soortgelijk voorval aangeklaagd na de wedstrijd tegen Arsenal. Omdat scheidsrechter Anthony Taylor belaagd werd door spelers van zowel Arsenal als City, werden beiden clubs beboet. The Gunners kregen een boete van om en nabij de 76.000 euro, plus 23.000 euro voor een eerder vergrijp, terwijl City een kleine 88.000 euro moest aftikken.