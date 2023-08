WK vrouwenvoetbal 2023: Sarina Wiegman weet opnieuw de finale te bereiken

Van 20 juli tot 20 augustus wordt in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voor vrouwen gespeeld. De Oranje Leeuwinnen strijden in Groep E om een plekje in de knock-outfase van het toernooi, terwijl er ook in zeven andere groepen om plaatsing voor de volgende ronde wordt gestreden. Alles voor dat ene doel: het omhooghouden van de wereldbeker op 20 augustus. In dit overzicht vind je antwoord op al je vragen. Wanneer speelt het Nederlands elftal? Wat zijn de standen van de poules? Welke wedstrijden zijn er al gespeeld en wat staat er nog op het programma? Voetbalzone houdt je hier van alles op de hoogte.

Achtste finales

Zaterdag 5 augustus

Zwitserland - Spanje 1-5

Japan - Noorwegen 3-1

Zondag 6 augustus

Nederland - Zuid-Afrika 2-0

Zweden - Verenigde Staten 0-0 (5-4 n.s.)

Maandag 7 augustus

Engeland - Nigeria 0-0 (1- 0 n.s.)

Australië - Denemarken 2-0

Dinsdag 8 augustus

Colombia - Jamaica 1-0

Frankrijk - Marokko 4-0

Kwartfinales

Vrijdag 11 augustus

Spanje - Nederland 2-1

Japan - Zweden 1-2

Zaterdag 12 augustus

Australië - Frankrijk 0-0 (1- 0 n.s.)

Engeland - Colombia 2-1

Halve finales

Dinsdag 15 augustus

Spanje - Zweden 2-1

Woensdag 16 augustus

Australië - Engeland 1-3

Wedstrijd om derde plaats

Zaterdag 19 augustus

10.00 uur Zweden - Australië

Finale

Zondag 20 augustus

12.00 uur Spanje - Engeland

Eindstand in Groep A

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Zwitserland 3 1 2 0 5 2-0 2. Noorwegen 3 1 1 1 4 6-1 3. Nieuw-Zeeland 3 1 1 1 4 1-1 4. Filipijnen 3 1 0 2 3 1-8

Programma en Uitslagen Groep A

Donderdag 20 juli

Nieuw-Zeeland - Noorwegen 1-0

Vrijdag 21 juli

Filipijnen - Zwitserland 0-2

Dinsdag 25 juli

Nieuw-Zeeland - Filipijnen 0-1

Zwitserland - Noorwegen 0-0

Zondag 30 juli

Noorwegen - Filipijnen 6-0

Zwitserland - Nieuw-Zeeland 0-0

Eindstand in Groep B

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Australië 3 2 0 1 6 7-3 2. Nigeria 3 1 2 0 5 3-2 3. Canada 3 1 1 1 4 2-5 4. Ierland 3 0 1 2 1 1-3

Programma en Uitslagen Groep B

Donderdag 20 juli

Australië - Ierland 1-0

Vrijdag 21 juli

Nigeria - Canada 0-0

Woensdag 26 juli

Canada - Ierland 2-1

Donderdag 27 juli

Australië - Nigeria 2-3

Maandag 31 juli

Ierland - Nigeria 0-0

Canada - Australië 0-4

Eindstand in Groep C

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Japan 3 3 0 0 9 11-0 2. Spanje 3 2 0 1 6 8-4 3. Zambia 3 1 0 2 3 3-11 4. Costa Rica 3 0 0 3 0 1-8

Programma en Uitslagen Groep C

Vrijdag 21 juli

Spanje - Costa Rica 3-0

Zaterdag 22 juli

Zambia - Japan 0-5

Woensdag 26 juli

Japan - Costa Rica 2-0

Spanje - Zambia 5-0

Maandag 31 juli

Japan - Spanje 4-0

Costa Rica - Zambia 1-3

Eindstand in Groep D

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Engeland 3 3 0 0 9 8-1 2. Denemarken 3 2 0 1 6 3-1 3. China 3 1 0 2 3 2-7 4. Haïti 3 0 0 3 0 0-4

Programma en Uitslagen Groep D

Zaterdag 22 juli

Engeland - Haïti 1-0

Denemarken - China 1-0

Vrijdag 28 juli

Engeland - Denemarken 1-0

China - Haïti 1-0

Dinsdag 1 augustus

China - Engeland 1-6

Denemarken - Haïti 0-2

Eindstand in Groep E

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Nederland 3 2 1 0 7 9-1 2. Verenigde Staten 3 1 2 0 5 4-1 3. Portugal 3 1 1 1 4 2-1 4. Vietnam 3 0 0 3 0 0-12

Programma en Uitslagen Groep E

Zaterdag 22 juli

Verenigde Staten - Vietnam 3-0

Zondag 23 juli

Nederland - Portugal 1-0

Donderdag 27 juli

Verenigde Staten - Nederland 1-1

Portugal - Vietnam 2-0

Dinsdag 1 augustus

Vietnam - Nederland 0-7

Portugal - Verenigde Staten 0-0

Eindstand in Groep F

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Frankrijk 3 2 1 0 7 8-4 2. Jamaica 3 1 2 0 5 1-0 3. Brazilië 3 1 1 1 4 5-2 4. Panama 3 0 0 3 0 3-11

Programma en Uitslagen Groep F

Zondag 23 juli

Frankrijk - Jamaica 0-0

Maandag 24 juli

Brazilië - Panama 4-0

Zaterdag 29 juli

Frankrijk - Brazilië 2-1

Panama - Jamaica 0-1

Woensdag 2 augustus

Panama - Frankrijk 3-6

Jamaica - Brazilië 0-0

Eindstand in Groep G

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Zweden 3 3 0 0 9 9-1 2. Zuid-Afrika 3 1 1 1 4 6-6 3. Italië 3 1 0 2 3 3-8 4. Argentinië 3 0 1 2 1 2-5

Programma en Uitslagen Groep G

Zondag 23 juli

Zweden - Zuid-Afrika 2-1

Maandag 24 juli

Italië - Argentinië 1-0

Vrijdag 28 juli

Argentinië - Zuid-Afrika 2-2

Zaterdag 29 juli

Zweden - Italië 5-0

Woensdag 2 augustus

Argentinië - Zweden 0-2

Zuid-Afrika - Italië 3-2

Eindstand in Groep H

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Colombia 3 2 0 1 6 4-2 2. Marokko 3 2 0 1 6 2-6 3. Duitsland 3 1 1 1 4 8-3 4. Zuid-Korea 3 0 1 2 1 1-4

Programma en Uitslagen Groep H

Maandag 24 juli

Duitsland - Marokko 6-0

Dinsdag 25 juli

Colombia - Zuid-Korea 2-0

Zondag 30 juli

Zuid-Korea - Marokko 0-1

Duitsland - Colombia 1-2

Donderdag 3 augustus

Marokko - Colombia 1-0

Zuid-Korea - Duitsland 1-1