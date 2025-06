WK 2026 blijft reëel doel voor Indonesië na cruciale zege op China

Indonesië heeft zich donderdag bijna zeker geplaatst voor de vierde kwalificatieronde richting het WK 2026. De ploeg van bondscoach Patrick Kluivert was dankzij een benutte strafschop van Ole Romeny met 1-0 te sterk voor China. Met 12 punten uit 9 duels is plek 3 of 4 in de groep nu bijna zeker. Alleen Bahrein (6 punten uit 8 duels) kan in theorie roet in het eten gooien.

Bij Indonesië waren er basisplaatsen voor vele 'Nederlanders', waaronder Jay Idzes, Thom Haye, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk en Romeny.

Indonesië genoot het balbezit, al wist het daar weinig mee te doen in de eerste helft. Het tempo lag te laag en in de eerste twintig minuten kwam de ploeg van Kluivert tot drie schoten, allemaal naast.

Vijf minuten voor rust ging Ricky Kambuaya naar de grond in de Chinese zestien. De Oezbeekse arbiter wees naar de stip en Romeny benutte de strafschop: 1-0.

Na rust was er weinig actie voor beide doelen. China bleek niet bij machte om aanvallend iets uit te richten, terwijl Indonesië de bal vooral op het middenveld hield.

De minimale voorsprong kwam niet meer in gevaar en als Bahrein later op de dag niet wint van Saudi-Arabië, is Indonesië zeker van minimaal plek vier.

De nummers drie en vier worden verdeeld over twee groepen van drie teams per stuk. De winnaars van die groepen gaan naar het WK, terwijl de nummer twee zich plaatst voor de vijfde en laatste kwalificatieronde.