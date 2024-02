Witte rook op komst: Ajax plant eerste medische keuring in op Deadline Day

Julian Rijkhoff wordt donderdagmiddag medisch gekeurd voor zijn transfer naar Ajax. De Amsterdammers gaan de negentienjarige spits definitief overnemen van Borussia Dortmund, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de journalist heeft de Raad van Commissarissen van Ajax inmiddels toestemming gegeven voor een terugkeer van Rijkhoff, waardoor alle seinen nu op groen staan.

Rijkhoff, die tussen 2012 en 2021 al in de jeugdopleiding van Ajax speelde, gaat tot medio 2028 tekenen in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers maken naar verluidt 1,5 miljoen euro over naar BVB. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen. Rijkhoff gaat zich donderdagmiddag melden op Sportcomplex De Toekomst en in het Amsterdamse UMC, waar hij de laatste fysieke tests zal ondergaan.

De in Purmerend geboren spits lag in Dortmund nog tot medio 2026 vast, maar wilde dolgraag terugkeren naar zijn jeugdliefde Ajax. Rijkhoff had bij die Borussen weinig perspectief op speeltijd in de hoofdmacht. In Amsterdam zal hij in eerste instantie voor Jong Ajax uitkomen, al kan de stap naar de hoofdmacht snel gezet worden.

Verweij stelt dat de RvC van Ajax water bij de wijn heeft gedaan. “De Rijkhoff-deal was een principekwestie voor de commissarissen, van wie Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Schlick afgelopen zomer toestonden dat Sven Mislintat 115 miljoen euro uitgaf aan twaalf vooral niet-Ajax-waardige spelers. Daarom gold nu: eerst eruit, dan erin.”

“Toch stemde de Ajax-leiding uiteindelijk met de komst van Rijkhoff in, omdat ook werd ingezien dat men het niet kon maken een negentienjarige een transfer door de neus te boren, terwijl de transfersom van 1,5 miljoen euro in termijnen kan worden betaald”, schrijft Verweij.

Ajax moest enigszins haast maken met het vastleggen van Rijkhoff, daar de jeugdinternational van Nederland Onder 19 ook bij diverse clubs uit het buitenland op het lijstje stond. Nu gaat de Amsterdamse recordkampioen zich definitief verzekeren van een ware goaltjesdief.

Rijkhoff was bij het Onder 19-elftal van Borussia Dortmund in 57 wedstrijden goed voor 52 doelpunten en 13 assists. Hij staat met dertien doelpunten op de vijfde plek van topscorers aller tijden in de Youth League. Daarnaast werd hij twee seizoenen op rij topscorer van de A-Junioren Bundesliga West,

Rijkhoff vertrok begin 2021 naar Borussia Dortmund, dat 130.000 euro overmaakte aan Ajax voor zijn diensten. De rechtspoot vertelde in een interview met Voetbalzone dat het plan van de Duitse topclub hem meer aansprak. Drie jaar later keert hij alsnog terug naar de club waar hij als kind fan van was.

