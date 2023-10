Witte rook: John van 't Schip maakt seizoen af als trainer van Ajax

Maandag, 30 oktober 2023 om 11:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:09

John van 't Schip maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. Dat communiceert de hekkensluiter van de Eredivisie middels een officieel persbericht. Van 't Schip neemt het stokje over van Hedwiges Maduro, die de honneurs waarnam sinds het ontslag van Maurice Steijn. Van 't Schp neemt voormalig assistent Michael Valkanis mee en tekent een contract tot medio 2025.

Zondag werd al bekend dat Van 't Schip akkoord was met Ajax over een tijdelijk hoofdtrainerschap. De 59-jarige oefenmeester gaat met drie assistenten proberen het tij te keren.

Dat betekent dat naast Valkanis ook Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati aanblijven. Zij hoorden maandag dat ze hun spullen nog niet hoefden te pakken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Valkanis kent Van 't Schip van zijn tijd bij Melbourne City. De huidig hoofdtrainer van Hapoel Tel Aviv werd daar rechterhand van Van 't Schip in 2016.

Na dat jaar vertrok Van 't Schip echter uit Australië. Hij werd hoofdtrainer van PEC Zwolle en nam Valkanis in zijn kielzog mee.

Datzelfde gebeurde toen Van 't Schip een jaar later bondscoach van Griekenland werd. Pas in 2021, toen Van 't Schip zijn contract daar niet verlengde, scheidden hun wegen.

Sindsdien is Van 't Schip werkloos en was Valkanis hoofdtrainer bij KAS Eupen en dus Hapoel Tel Aviv. Vermoedelijk moet Ajax een afkoopsom betalen voor de 49-jarige Australiër.

Van ‘t Schip zou sowieso op 1 november al in dienst treden bij Ajax. De voormalig speler van de Amsterdamse club zou als technisch adviseur samen met Klaas-Jan Huntelaar het werk van de ontslagen Sven Mislintat opvangen. Die functie zal Van 't Schip nu per 1 juli 2024 gaan vervullen.

Van 't Schip en Ajax

In het verleden gaf de nieuwe coach van Ajax 1 al invulling aan diverse functies binnen Ajax. Zo was hij tussen 1981 en 1992 speler, werd hij jeugdtrainer in 1997 en vier jaar later assistent van Co Adriaanse bij het eerste. In 2009 werd Van 't Schip interim-trainer na het ontslag van Marco van Basten. Van 't Schip trainde in clubverband verder nog FC Twente en het Mexicaanse Chivas. Ook was hij tussen 2004 en 2008 assistent van Van Basten bij het Nederlands elftal.