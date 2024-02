Withete Brouwers loopt compleet leeg: ‘Schandalig. Schaf de VAR maar af dan’

Luuk Brouwers is absoluut niet te spreken over de arbitrage die de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen (3-3) in goede banen moest leiden. De reden voor de woede van de middenvelder is een makkelijk gegeven strafschop aan Fortuna.

Syb van Ottele beging de overtreding. Na een ingooi probeerde hij in te grijpen, maar Justin Lonwijk was net eerder bij de bal, zocht het contact met de verdediger op en dook gewillig naar de grasmat.

In een interview na afloop van het duel laat Brouwers zijn boosheid merken. "Die jongen gaat op zoek naar zijn been. Kom op man, wat is dit nou? Sorry hoor, maar dit is toch geen penalty?", vraagt hij zich verbouwereerd af.

"Het is echt schandalig", foetert Brouwers. "Schaf de VAR maar af dan. Dit is overduidelijk geen penalty. Als dit op het middenveld was gebeurd, zouden we door zijn gegaan."

Brouwers toont alle begrip voor Lonwijk. "Hier gaat hij heel slim op zoek naar de strafschop, en hij krijgt hem ook nog. De VAR is er toch om de uitslag zo eerlijk mogelijk te maken?"

Brouwers vindt dat de videoscheidsrechter Jannick van der Laan naar het scherm had moeten sturen om zijn beslissing te heroverwegen. "Hij kan op zijn minst de scheidsrechter roepen om er even naar te laten kijken."

Mede dankzij de strafschop vocht Fortuna zich na een 0-2 achterstand terug naar 2-2. De Friezen leken er na een fraaie 2-3 alsnog met de overwinning vandoor te gaan, ware het niet dat Alen Halilovic de eindstand vlak voor tijd op 3-3 bepaalde.

