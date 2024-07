‘Voormalig PSV-huurling Sávio speelt komend seizoen voor Manchester City’

Sávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, maakt de overstap van Troyes naar Manchester City. Dat nieuws brengt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagochtend naar buiten. Daarmee blijft de twintigjarige buitenspeler behouden voor de City Football Group, ondanks vele aanbiedingen van andere clubs.

Volgens Romano gaat Manchester City de voormalig PSV-huurling na de Copa América definitief binnenhalen. Het is nog onbekend welk bedrag the Citizens overmaken naar Frankrijk voor de diensten van Sávio.

De City Football Group had ervoor kunnen kiezen om Sávio te verkopen, maar kiest ervoor om hem de kans te geven bij Manchester City, het absolute vlaggenschip van de Britse holding. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Sávio op zo’n 50 miljoen euro.

Sávio is momenteel nog in de Verenigde Staten, waar de Copa América wordt georganiseerd. Brazilië komt dinsdagnacht weer in actie tijdens het laatste groepsduel met Colombia. Die wedstrijd is om 03:00 uur Nederlandse tijd live te zien op streamingdienst Viaplay.

Na de Copa América zal Sávio zijn transfer naar de regerend landskampioen van Engeland afronden. In het afgelopen seizoen speelde de vijfvoudig Braziliaans international op huurbasis voor Girona, waar hij behoorlijk wist te imponeren.

De linksbenige buitenspeler was in 41 officiële wedstrijden goed voor 11 doelpunten en 10 assists. Girona eindigde uiteindelijk op een verrassende tweede plaats in LaLiga en is volgend jaar actief in de Champions League.

In het seizoen 2022/23 kwam de flankspits nog op huurbasis uit voor PSV. Mede door blessureleed en het wereldkampioenschap met Brazilië Onder 20 kwam Sávio tot slechts acht optredens in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Daarin scoorde hij niet, maar gaf hij wel twee assists. Meer wedstrijden speelde hij voor Jong PSV. Namens de beloftenploeg kwam Sávio tot negen duels, waarin hij goed was voor twee goals en twee assists.

