Wissam Ben Yedder gaat na zeven maanden ineens contract tekenen in volgende topcompetitie

Volgens Fabrizio Romano vertrekt de 34-jarige Wissam Ben Yedder naar Venezia FC. De Fransman, die tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen AS Roma (0-1) op de tribune zat, gaat de nummer negentien van de Serie A versterken. De clubloze centrumspits was transfervrij na het aflopen van zijn contract bij AS Monaco.



De transferexpert meldt via zijn X-platform dat Ben Yedder hard op weg is naar de Italiaanse club. Trainer Eusebio Di Francesco lijkt hiermee een doelpuntenmaker te hebben binnengehaald in de strijd tegen degradatie. Arancioneroverdi scoorde tot dusver slechts 22 keer in 24 wedstrijden.



De nummer negentien van de Serie A scoorde alleen vaker dan hekkensluiter AC Monza. De ervaren schutter moet aanvallende impulsen brengen in het spel van de Venetiërs. Hij moet Joel Pohjanpalo vervangen, die werd verkocht aan Palermo.



In augustus 2019 tekende Ben Yedder een vijfjarig-contract in het Monegaskische Vorstendom. Daar groeide hij uit tot een belangrijke speler en wist 68 keer het net te vinden in 112 wedstrijden.



Zijn succesvolle periode eindigde echter in mineur. De spits belandde op de bank en wist weinig toe te voegen aan het spel van Les Monégasques. Uiteindelijk besloot de club zijn aflopende contract niet te verlengen. Sinds 1 juli 2024 is de Fransman clubloos, maar daar lijkt een einde aan te komen.

In november kreeg de aanvaller een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd. De 34-jarige werd schuldig verklaard aan rijden onder invloed en aanranding. Tijdens Ben Yedders avontuur bij Sevilla werd hij ook berecht, ditmaal voor belastingfraude.



De negentienvoudig Frans international Ben Yedder leek op een dood spoor te belanden na zijn vertrek bij Monaco, maar krijgt bij Venezia de kans om zijn carrière nog nieuw leven in te blazen. Eerder stond hij onder contract bij Sevilla en Toulouse FC.