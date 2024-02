Wintertransfers KKD 2023/24: Jong PSV huurt verdediger van Burnley

Van 2 januari tot en met 1 februari is de transfermarkt weer geopend. Dat betekent dat er verschillende transfers zullen plaatsvinden. In dit artikel vind je een overzicht van alle clubwisselingen tijdens de winterse transferperiode op het een-na-hoogste niveau in Nederland: de Keuken Kampioen Divisie.

De laatste tien transfers in de Keuken Kampioen Divisie

CJ Egan-Riley (Burnley -> Jong PSV)Sami Ouaissa (NEC -> Roda JC Kerkrade)Sami Ouaissa (Roda JC Kerkrade -> NEC)Michel Driezen (FC Twente/Heracles Onder 21 -> Jong FC Utrecht)Jorginho Soares (Telstar -> Terrassa FC)Jari Vlak (FC Emmen -> ADO Den Haag)Andreas Dithmer (FC Kopenhagen -> Jong FC Utrecht)Karim Loukili (Karmiotissa FC -> TOP Oss)Fabian Shahaj (TOP Oss -> geen club)Hamza Bouihrouchane (De Graafschap -> KFC Diest)

ADO Den Haag

Nick Marsman (geen club)Alex Schalk (afkomstig van Urawa Red Diamonds)Jari Vlak (afkomstig van FC Emmen)

Weg

Gennaro Nigro (terug naar Real Monarchs, was gehuurd)

?? ???? ???????????? ????????????! ADO Den Haag presenteert Alex Schalk als nieuwe aanwinst. De 31-jarige aanvaller is transfervrij en heeft een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar, getekend. Lees meer ?? https://t.co/S3XFhTauhX — ADO Den Haag (@ADODenHaag) January 12, 2024

SC Cambuur

Agustín Anello (gehuurd van Sparta Rotterdam)Vito Wormgoor (afkomstig van IK Start)

Weg

Youns El Hilali (verhuurd aan Arzignano)

Silvester van der Water (verhuurd aan PEC Zwolle)

De Graafschap

Ralf Seuntjens (afkomstig van FC Imabari)

Weg

Hamza Bouihrouchane (vertrokken naar KFC Diest)

FC Den Bosch

Krisztián Hegyi (gehuurd van West Ham United Onder 21)

Weg

Faris Hammouti (vertrokken naar FC Emmen)

Joey Roggeveen (geen club)

FC Dordrecht

Léo Seydoux (afkomstig van Westerlo)Dylan Mbayo (gehuurd van KV Kortrijk)Celton Biai (afkomstig van Vitória Guimarães)

Weg

Malhory Noc (geen club)

???????????? ??????????????????????????! ?? Lèo Seydoux gaat spelen voor FC Dordrecht. De 25-jarige verdediger tekent een verbintenis van in totaal 2,5 jaar! ? Welkom, Lèo! ???? pic.twitter.com/MfeNkTiZYc — FC Dordrecht ?? (@fcdordrechtnl) January 5, 2024

FC Eindhoven

Achraf El Bouchataoui (geen club)Mart Lieder (geen club)

Weg

Yassine Azzagari (geen club)

Mitchel van Rosmalen (verhuurd aan Blauw Geel '38)

FC Emmen

Faris Hammouti (afkomstig van FC Den Bosch)Vicente Besuijen (gehuurd van Aberdeen)DJ Buffonge (geen club)

Weg

Ahmed El Messaoudi (vertrokken naar Tobol Kostanay)

Rui Mendes (vertrokken naar FC Groningen)

Jari Vlak (vertrokken naar ADO Den Haag)

FC Groningen

Rui Mendes (afkomstig van FC Emmen)

Weg

Michael Verrips (terug naar Fortuna Sittard, was gehuurd)

Radinio Balker (vertrokken naar Huddersfield Town)

Tomas Suslov (vertrokken naar Hellas Verona)

Bem-vindo ?????? ????????????! ??? De Portugese aanvaller komt over van FC Emmen en tekent tot medio 2027 bij de Trots van het Noorden. — FC Groningen (@fcgroningen) January 24, 2024

Helmond Sport

Weg

Noé Rottiers (terug naar Jong KV Mechelen, was gehuurd)

Garbiël Çulhaci (vertrokken naar HB Køge)

Jong Ajax

Weg

Stanis Idumbo Muzambo (vertrokken naar Sevilla Atlético)

Jong AZ

Weg

-

Jong PSV

CJ Egan-Riley (gehuurd van Burnley)

Weg

-

Burnley FC ? Jong PSV ?

Welcome, CJ ??#PSVAcademy — PSV (@PSV) February 1, 2024

Jong FC Utrecht

Andreas Dithmer (gehuurd van FC Kopenhagen)Michel Driezen (afkomstig van FC Twente/Heracles Onder 21)

Weg

Joshua Rawlins (verhuurd aan Perth Glory)

MVV Maastricht

Andréa Librici (afkomstig van Sint-Truiden Onder 21)Camil Mmaee (afkomstig van Bologna Onder 19)

Weg

Koen Kostons (vertrokken naar SC Paderborn)

Baud Terwingen (terug naar Patro Eisden, was gehuurd)

NAC Breda

Fredrik Oldrup Jensen (afkomstig van Vålerenga)Manel Royo (afkomstig van Almere City FC)

Weg

-

Roda JC Kerkrade

Calvin Raatsie (gehuurd van FC Utrecht)Vaclav Sejk (gehuurd van Sparta Praag)Joey Müller (afkomstig van Schalke 04 II)Sami Ouaissa (gehuurd van NEC)

Weg

Marvin Pourié (vertrokken naar VSG Altglienicke)

Sami Ouaissa (vertrokken naar NEC)

???????? ?????????????? ?????????????? ???????? ??.??.??. ???????????????? De 19-jarige middenvelder maakt de overstap naar N.E.C., maar maakt het seizoen op huurbasis af in Kerkrade. Door een blessure komt Ouaissa echter de komende periode niet in actie ??#RodaJC — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) February 1, 2024

Telstar

Peter Guinari (geen club)

Weg

Lassana Faye (vertrokken naar Liepaja)

Sebbe Augustijns (vertrokken naar Lyra-Lierse)

Jorginho Soares (verhuurd aan Terrassa FC)

TOP Oss

Selim Can Sönmez (gehuurd van NEC)Abel Stensrud (afkomstig van Odds BK)Giovanni Troupée (geen club)Lars Nieuwpoort (afkomstig van Karmiotissa Pano Polemidion)Max van Herk (afkomstig van Ariana FC)Karim Loukili (afkomstig van Karmiotissa FC)

Weg

Quenten Martinus (gestopt)

Lars van Meurs (geen club)

Vasilios Pavlidis (vertrokken naar AEK Athene B)

Amine Rehmi (vertrokken naar Rio Ave)

Fabian Shahaj (geen club)

VVV-Venlo

Milan Robberechts (gehuurd van Fortuna Sittard)Delano van Crooij (gehuurd van Sparta Rotterdam)

Weg

-

Willem II

Rob Nizet (afkomstig van Lommel SK)

Weg

-

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een transfer? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: [email protected]

