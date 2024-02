Wintertransfers Eredivisie 2023/24: Almere City legt Bosnisch international vast

De clubs in de Eredivisie hebben van 2 januari tot en met 1 februari de mogelijkheid om zich te roeren op de transfermarkt. Ziet Ajax, PSV of Feyenoord nog een steunpilaar vertrekken? Of weet Vitesse, FC Volendam of RKC Waalwijk juist een cruciale speler binnen te halen in de strijd tegen degradatie? In dit artikel van Voetbalzone kun je onder het lijstje van de tien meest recente deals ook het overzicht van alle ingaande en uitgaande transfers van deze transferperiode in de Eredivisie op je gemak teruglezen.

De laatste tien transfers in de Eredivisie

Adi Nalic (geen club -> Almere City FC)Kelvin Leerdam (geen club -> Heracles Almelo)Javairô Dilrosun (Feyenoord -> Club América)Nikolai Baden Frederiksen (Vitesse -> Lyngby BK)Ajdin Hrustic (Hellas Verona -> Heracles Almelo)Sylla Sow (Go Ahead Eagles -> NEC)Million Manhoef (Vitesse -> Stoke City)Anis Hadj-Moussa (Patro Eisden -> Vitesse)Anass Salah-Eddine (Ajax -> FC Twente)Paxten Aaronson (Eintracht Frankfurt -> Vitesse)

Ajax

Kian Fitz-Jim (was verhuurd aan Excelsior)Jordan Henderson (afkomstig van Al-Ettifaq)Julian Rijkhoff (afkomstig van Borussia Dortmund Onder 19)

Weg

Georges Mikautadze (verhuurd aan FC Metz)

Anass Salah-Eddine (vertrokken naar FC Twente)

Ajax is delighted to announce the signing of Jordan Henderson ?????????????? — AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024

Almere City FC

Jason van Duiven (gehuurd van PSV)Adi Nalic (geen club)

Weg

Manel Royo (vertrokken naar NAC Breda)

Lance Duijvestijn (vertrokken naar Excelsior)

Bradly van Hoeven (verhuurd aan FC Emmen)

AZ

Goncalo Esteves (gehuurd van Sporting Portugal)Kristijan Belic (afkomstig van Partizan Belgrado)Lequincio Zeefuik (afkomstig van FC Volendam)

Weg

Djordje Mihailovic (vertrokken naar Colorado Rapids)

Kenzo Goudmijn (verhuurd aan Excelsior)

Mexx Meerdink (verhuurd aan Vitesse)

Jens Odgaard (verhuurd aan Bologna)

Excelsior

Kenzo Goudmijn (gehuurd van AZ)Lance Duijvestijn (afkomstig van Almere City FC)

Weg

Kian Fitz-Jim (terug naar Ajax, was gehuurd)

Adrian Fein (vertrokken naar SC Verl)

Nikolas Agrafiotis (vertrokken naar Wehen Wiesbaden)

??????????. ??????. ????????????. ?? Excelsior versterkt zich met Lance Duijvestijn. De aanvallend ingestelde middenvelder komt over van Almere en tekent een contract voor 2,5 jaar. ??? #samensterk #Duijvestijn2026 — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) February 1, 2024

Feyenoord

Weg

Javairô Dilrosun (vertrokken naar Club América)

Fortuna Sittard

Kristoffer Peterson (afkomstig van Hapoel Beer Sheva)Michael Verrips (was verhuurd aan FC Groningen)Justin Lonwijk (gehuurd van Dynamo Kyiv)Jayden Braaf (gehuurd van Hellas Verona)Alessio Da Cruz (afkomstig van Feralpisalò)

Weg

Ivor Pandur (vertrokken naar Hull City)

Tijjani Noslin (vertrokken naar Hellas Verona)

Milan Robberechts (verhuurd aan VVV-Venlo)

Úmaro Embaló (verhuurd aan Rio Ave)

Go Ahead Eagles

Søren Tengstedt (afkomstig van Silkeborg IF)

Weg

Darío Serra (verhuurd aan Mérida AD)

Rashaan Fernandes (verhuurd aan União de Leiria)

Sylla Sow (vertrokken naar NEC)

sc Heerenveen

Nathan Tjoe-A-On (gehuurd van Swansea City)Loizos Loizou (gehuurd van Omonia Nicosia)

Weg

-

Heracles Almelo

Jordy Bruijn (afkomstig van Safa Beirut SC)Fredrik Oppegård (gehuurd van PSV)Ajdin Hrustic (gehuurd van Hellas Verona)Kelvin Leerdam (geen club)

Weg

Melih Ibrahimoglu (vertrokken naar KF Egnatia)

Antonio Satriano (verhuurd aan Trento)

NEC

Yvandro Borges Sanches (gehuurd van Borussia Mönchengladbach)Tjaronn Chery (gehuurd van Maccabi Haifa)Sami Ouaissa (afkomstig van Roda JC Kerkrade)Sylla Sow (afkomstig van Go Ahead Eagles)

Weg

Alexis Tibidi (terug naar Troyes AC, was gehuurd)

Selim Can Sönmez (verhuurd aan TOP Oss)

Luc Netten (vertrokken naar Feyenoord Onder 21)

Sai van Wermeskerken (vertrokken naar Kawasaki Frontale)

Elayis Tavsan (vertrokken naar Hellas Verona)

Magnus Mattsson (vertrokken naar FC Kopenhagen)

Sami Ouaissa (verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

PEC Zwolle

Filip Krastev (gehuurd van Lommel SK)Kaj de Rooij (geen club)Silvester van der Water (gehuurd van SC Cambuur)

Weg

Nico Serrano (terug naar Athletic Club, was gehuurd)

Dean Huiberts (verhuurd aan Beerschot)

PSV

Richard Ledezma (was verhuurd aan New York City)

Weg

Jason van Duiven (verhuurd aan Almere City FC)

Fredrik Oppegård (verhuurd aan Heracles Almelo)

Yorbe Vertessen (vertrokken naar FC Union Berlin)

RKC Waalwijk

Mats Seuntjens (afkomstig van FC Utrecht)

Weg

Raz Meir (vertrokken naar Hapoel Tel Aviv)

Sparta Rotterdam

Shunsuke Mito (afkomstig van Albirex Niigata)

Weg

Pedro Alemañ (vertrokken naar Valencia Mestalla)

Agustín Anello (verhuurd aan SC Cambuur)

Delano van Crooij (verhuurd aan VVV-Venlo)

FC Twente

Myron Boadu (gehuurd van AS Monaco)Anass Salah-Eddine (afkomstig van Ajax)

Weg

Manfred Ugalde (vertrokken naar Spartak Moskou)

FC Utrecht

Sam Lammers (gehuurd van Rangers FC)Tim Handwerker (gehuurd van FC Nürnberg)Thijmen Nijhuis (geen club)Jeppe Okkels (afkomstig van IF Elfsborg)Niklas Vesterlund (afkomstig van Tromsø IL)

Weg

Mats Seuntjens (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Calvin Raatsie (verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Hugo Novoa (terug naar RB Leipzig, was gehuurd)

Modibo Sagnan (vertrokken naar Montpellier)

?? ?????? = ???? Welkom bij FC Utrecht, ?????? ??????????????! ?? — FC Utrecht (@fcutrecht) January 10, 2024

Vitesse

Daan Huisman (was verhuurd aan FK Haugesund)Adrian Mazilu (gehuurd van Brighton & Hove Albion)Mexx Meerdink (gehuurd van AZ)Paxten Aaronson (gehuurd van Eintracht Frankfurt)Anis Hadj-Moussa (gehuurd van Patro Eisden)

Weg

Saïd Hamulic (terug naar Toulouse, was gehuurd)

Million Manhoef (vertrokken naar Stoke City)

Nikolai Baden Frederiksen (vertrokken naar Lyngby BK)

FC Volendam

Axel Guessand (gehuurd van Udinese)Vivaldo Semedo (gehuurd van Udinese)

Weg

Flip Klomp (verhuurd aan Koninklijke HFC)

Koen Blommestijn (verhuurd aan Quick Boys)

Lequincio Zeefuik (vertrokken naar AZ)

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij.

