Winters vertrek bij PSV plots reëele optie door nieuwe ontwikkelingen

PSV is toch bereid om mee te werken aan een winters vertrek van Yorbe Vertessen, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Belgische aanvaller leek in eerste instantie niet weg te mogen, maar 1. FC Union Berlin heeft zich opnieuw gemeld in Eindhoven.

Niet zo lang geleden zei trainer Peter Bosz nog dat een vertrek van Vertessen wat hem betreft onbespreekbaar was. De aanvaller moest nog van grote waarde worden dit seizoen en zette die woorden kracht bij door fraai te scoren in de beker tegen FC Twente (3-1 winst).

Bosz heeft met Noa Lang en Hirving Lozano echter twee buitenspelers die zijn teruggekeerd uit de ziekenboeg, waardoor een vertrek van Vertessen plots bespreekbaar is. Onder voorwaarden wil de club meedenken over een vertrek, zo klinkt het.

Union is niet bereid om heel veel meer te bieden dan de eerder genoemde vijf miljoen euro, zo melden bronnen. Vertessen heeft al vaker laten doorschemeren graag een stap te willen maken, daar hij geen vaste waarde is onder Bosz.

PSV heeft met Johan Bakayoko, Lang, Lozano en Vertessen momenteel vier fitte buitenspelers. Bovendien kan Malik Tillman als buitenspeler uit de voeten. De Eindhovenaren beseffen dat Vertessen voelt dat hij niet tot de A-kern hoort bij de hoofdmacht.

"Ik heb er met hem over gesproken en ik heb gezegd dat hij niet weg mag. Einde discussie, klaar", aldus Bosz onlangs tijdens de persconferentie. "Maar over aanbiedingen ga ik niet. Dat is aan de club. Daar gaan Earnest (Stewart, red.) en Marcel (Brands, red.) over."

Rik Elfrink schrijft namens het ED dat er discussie is over het moment waarop Vertessen mogelijk moet vertrekken. PSV speelt woensdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker op bezoek bij Feyenoord in De Kuip.

De kans dat Vertessen de deur van het Philips Stadion na veertien jaar achter zich dichttrekt lijkt door de nieuwe ontwikkelingen steeds reëler te worden. De Belg kwam in 2009 in de jeugdopleiding van de Eindhovense club terecht en maakte sindsdien alleen op huurbasis een uitstapje naar Union Sint-Gillis.

Vertessen kan bij Union Berlin een contract tekenen tot medio 2028. Hoe hoog het bedrag exact is dat de Duitsers voor hem over hebben wordt niet bekendgemaakt. Afgelopen zomer kon Vertessen voor 3,5 miljoen euro weg. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn waarde in op vier miljoen euro.

