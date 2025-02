Topaankoop Al-Nassr weigert in Saudi-Arabië te wonen en gaat elke dag vliegen naar de training

Het was een van de meest opvallende transfers van de afgelopen periode: Jhon Durán verkaste voor 77 miljoen euro van Aston Villa naar het Saudi-Arabische Al-Nassr. De Colombiaanse spits is volgens The Sun echter niet van plan om in dat land te gaan wonen.

Durán en zijn vriendin zijn namelijk niet getrouwd en dat is volgens de Saudi-Arabische wet verplicht om samen te mogen wonen in dat land. Het koppel gaat een woning betrekken in buurland Bahrein.

De strenge regels in Saudi-Arabië zijn ook de reden dat Jordan Henderson en Steven Gerrard kozen voor een verblijf in het piepkleine oliestaatje.

De club waar Henderson en Gerrard echter actief waren, Al-Ettifaq, lag slechts op een uurtje rijden van Bahrein. Al-Nassr speelt in Riyadh, dat op ongeveer vijfhonderd kilometer afstand van de woonplaats van Durán ligt.

De 21-jarige aanvaller en ploeggenoot van Cristiano Ronaldo is van plan om elke dag anderhalf uur heen en anderhalf uur terug te vliegen.

Het mogen wonen in Bahrein was zelfs één van de eisen van Durán tijdens de contractonderhandelingen. Al-Nassr ging akkoord met het verzoek en bood de spits een salaris van twintig miljoen euro per jaar.

De linkspoot maakte maandagavond zijn debuut voor Al-Nassr in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Al-Wasl. Hij mocht de hele wedstrijd spelen maar wist het net nog niet te vinden.