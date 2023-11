Wint PSV woensdag dan eindelijk een keer in de Champions League?

Maandag, 6 november 2023 om 13:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:17

PSV walst in de Eredivisie over iedere tegenstander heen. In de Champions League wachten de Eindhovenaren na drie speelronden echter nog op de eerste overwinning in de groepsfase. Een overwinning op RC Lens woensdag is daarom cruciaal voor de ploeg van trainer Peter Bosz om uitzicht te houden op overwintering in het miljardenbal.

Afgelopen zaterdag won PSV met maar liefst 0-6 van Heracles Almelo. Daarmee werd de elfde overwinning op rij in de Eredivisie geboekt. Lens daarentegen kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Lorient. Geen geweldige generale dus voor de ploeg die twee weken geleden nog een punt overhield aan de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1).

Zie jij PSV winnen van RC Lens? Win vijftig keer je inzet bij winst van de Eindhovenaren. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint PSV eindelijk in de Champions League? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+