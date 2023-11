Wint het Nederlands elftal ook met dubbele cijfers van Gibraltar?

Dinsdag, 21 november 2023 om 12:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:40

Het Nederlands elftal verzekerde zich zaterdag dankzij een 1-0 zege op Ierland van een plaats op het EK in Duitsland van volgend jaar zomer. Wat rest voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman is de afsluitende kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar, dat met maar liefst 14-0 verloor van Frankrijk. De ontmoeting met de voetbaldwerg in Faro begint dinsdag om 20:45 uur Nederlandse tijd.

Oranje kende in maart van dit jaar in De Kuip nog enige moeite met het stugge Gibraltar. De rust werd namelijk bereikt met slechts een 1-0 voorsprong, dankzij een doelpunt van Memphis Depay. Nathan Aké scoorde na rust twee keer en bepaalde de eindstand daarmee op 3-0. Beide spelers ontbreken dinsdagavond tijdens de tweede ontmoeting met Gibraltar vanwege diverse blessures.

