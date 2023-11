Winst Olympique Marseille op AEK lijkt doekje voor het bloeden voor Ajax

Donderdag, 9 november 2023 om 23:02 • Lars Capiau • Laatste update: 23:16

Olympique Marseille heeft donderdagavond een zakelijke overwinning geboekt op AEK Athene: 0-2. Doelpunten van Chancel Mbemba in de eerste helft en Ismaïla Sarr in de blessuretijd leverden de Franse equipe de drie punten op. Het is mogelijk een doekje voor het bloeden voor Ajax, dat zich lijkt te moeten richten op de derde plek in de poulefase.

Aan de kant van Marseille was Pierre-Emerick Aubameyang, die tegen Ajax nog tweemaal scoorde, wegens een blessure afwezig. Bij AEK kon Nordin Amrabat weer rekenen op een basisplaats. Datzelfde gold voor Domagoj Vida, in Amsterdam beter bekend als de knipoog-Kroaat.

In een weinig enerverende eerste helft kwamen de Fransen na ongeveer 25 minuten spelen op voorsprong in Athene. Uit een hoekschop van Jonathan Clauss kopte Mbemba via de grond hard raak: 0-1.

Bij dat doelpunt eerde de verdediger Valentin Rongier, die met een knieblessure enkele maanden uit de roulatie ligt. In het tweede bedrijf kreeg de thuisploeg direct een kans op de gelijkmaker. Een kopbal van spits Levi Garcia was echter een prooi voor Marseille-doelman Pau López.

De Spaanse sluitpost had tevens een antwoord op een poging van Mijat Gacinovic, die overigens eerder in de helft al een gele prent had ontvangen voor een lachwekkende schwalbe.

Aan de andere kant had ook de Griekse doelman een redding in huis op een door Vitinha ondernomen poging. In de slotfase besliste Marseille de wedstrijd. Sarr schoot de bevrijdende tweede treffer tegen de touwen: 2-0.

Met de overwinning klimt Marseille naar de koppositie in de poulefase, met acht punten. De Fransen hebben Brighton & Hove Albion in hun kielzog, die met zeven punten de tweede plek innemen. AEK staat op vier punten en moet zeer waarschijnlijk met Ajax (twee punten) strijden voor de derde plek, die recht geeft op deelname aan een tussenronde in de Conference League.