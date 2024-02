Winnaar Puskás Award al bekend? Noah Ohio ziet ploeggenoot magie bedrijven

Jaden Philogene-Bidace heeft dinsdagavond een serieuze gooi gedaan naar de Puskás Award. De buitenspeler van Hull City schoot op bezoek bij Rotherham United raak door de bal achter zijn standbeen in het doel te werken.

Het duel tussen Rotherham United en Millwall was een treffen tussen de nummers laatst en zeven op de ranglijst in de Championship. De thuisploeg dacht de broodnodige punten binnen te halen en kwam al na vier minuten op voorsprong via Christ Tihi, maar moest in de tweede helft buigen.

Philogene for Hull may have just scored the best goal I’ve ever seen pic.twitter.com/hvIPdAWJPG — ???????????? (@OfficialVizeh) February 13, 2024

Twintig minuten voor tijd was het Philogene die iedereen in het New York Stadium op de banken kreeg. De aanvaller kapte op de achterlijn zijn tegenstander uit om de bal vervolgens achter het standbeen over de doelman in de goal te werken. Een kwartier voor tijd voltrok Nederlander Noah Ohio het vonnis voor de bezoekers: 1-2.

Rotherham United - Hull City 1-2

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

4' 1-0 Christ Tiehi71' 1-1 Jaden Philogene-Bidace75' 1-2 Noah Ohio