‘Winnaar Golden Boy uitgelekt: jury kent ’geen enkele twijfel‘’

Zondag, 29 oktober 2023 om 10:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:50

Jude Bellingham wordt op 4 december gekroond tot Golden Boy, zo weet Marca. Volgens de Spaanse krant heeft de middenvelder van Real Madrid de felbegeerde prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door Tuttosport, 'met overmacht' gewonnen. Bellingham was zaterdagavond nog twee keer trefzeker in de gewonnen Clásico tegen FC Barcelona.

Marca heeft informatie in handen waaruit blijkt dat Bellingham zich over ruim een maand de beste jonge voetballer van de wereld mag noemen. De krant schrijft dat er 'geen enkele twijfel' is geweest bij de jury, bestaande uit een panel van internationale journalisten.

Bellingham was de afgelopen twee jaar al dicht bij het winnen van de felbegeerde prijs, maar zag generatiegenoten Gavi en Pedri (beiden Barcelona) met de trofee aan de haal gaan. Ditmaal is het dus wel raak voor de middenvelder van Real Madrid.

Op de lijst met finalisten zijn een aantal bekenden terug te vinden. Zo dingen onder meer Xavi Simons, Johan Bakayoko en voormalig AZ'er Milos Kerkez mee om de prijs. Andere grote namen zijn Lamine Yamal (FC Barcelona), Rasmus Højlund (Manchester United) en Jamal Musiala (Bayern München).

Met het winnen van de Golden Boy-award is het nog niet gedaan voor Bellingham. De Engelsman legt naar verluidt ook beslag op de Kopa-trofee. Die prijs, geboren in de schaduw van de Golden Boy, wordt jaarlijks door France Football uitgereikt aan de beste jonge voetballer op dat moment.

Bellingham weet al hoe het is om een Clásico te spelen én te beslissen. Zaterdagavond boog de middenvelder eigenhandig een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning tegen Barcelona. Bellingham treedt in de voetsporen van onder meer Matthijs de Ligt en Rafael van der Vaart, die de prijs eerder wonnen.