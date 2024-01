Wim Kieft: â€˜Wat Ajax in hem heeft gezien is mij een compleet raadselâ€™

Wim Kieft: ‘Wat Ajax in hem heeft gezien is mij een compleet raadsel’

Wim Kieft begrijpt niet wat Ajax met Benjamin Tahirovic moet, zo schrijft de voormalig Ajacied in zijn nieuwste column in De Telegraaf. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van AS Roma, maar heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Ook laat Kieft zich uit over de komst van Jordan Henderson.

"Over Henderson heeft iedereen een mening, en die loopt nogal uiteen", schrijft Kieft. "Toch moest er iets bij Ajax gebeuren, willen ze niet zo’n dramatische reeks hebben als in de eerste seizoenshelft. Henderson mag dan een paar centen kosten, ze hebben bij Ajax ook wel een paar centen. En als ze niets zouden hebben gedaan, zou de kritiek ook niet mals zijn geweest."

Kieft is benieuwd hoe Henderson er fysiek voorstaat. "Dat hij veel praat in het veld is wel handig voor dit Ajax, want de ploeg geeft je niet het gevoel dat alles goed op elkaar is afgestemd. Het is fijn als Henderson de boel een beetje bij elkaar kan houden en zeker op het middenveld bij Ajax waarbij iedereen maar te pas en te onpas uit zijn positie loopt."

"De hoop was dat Kenneth Taylor zich misschien tot een dergelijk type kon ontwikkelen, maar die deelt in de malaise. Wat ze ooit in Benjamin Tahirovic hebben gezien en daarmee willen, is een raadsel. Josip Sutalo dicht je leiderschapskwaliteiten toe als centrale verdediger en Kroatisch international met een prijskaartje van 23 miljoen euro. Maar die zakt bijna iedere wedstrijd opnieuw door het ijs."

"Vaak is het excuus dan dat iemand moet wennen, maar Sutalo kwam met een bepaalde status naar Amsterdam en hij speelt hier niet in de Premier League, maar in de Eredivisie tegen clubs als FC Volendam, NEC en Fortuna Sittard. Dan mag je meer eisen."

Ontslag Pascal Jansen

Ook het ontslag van Pascal Jansen bij AZ komt ter sprake. "In dit geval kan je het als clubleiding de coach niet de schuld in de schoenen schuiven als het wat minder gaat. Eenhoorn en Huiberts zijn schuldig aan de malaise bij AZ", luidt het oordeel.

"Het is heel goedkoop van die twee om Jansen te ontslaan. Zij waren het ook die Arne Slot zonder pardon ontsloegen. Alles valt op hun conto te schrijven. Ook dat de ploeg onder Jansen kleurloos oogt. Iets wat bij AZ al langere tijd het geval is."

