Wim Kieft vindt één Ajacied totaal onbegrijpelijk: ‘Hij raakt gvd geen bal man!’

Maandag, 18 september 2023 om 20:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:15

Wim Kieft is niet te spreken over de houding van Steven Bergwijn. In de podcast KiefstJansenEgmondGijp laat de analyticus weten dat hij zeer verbaasd is over het interview van de aanvaller van Ajax, die na afloop van de verliespartij tegen FC Twente (3-1) zijn eigen ploeggenoten voor de bus gooide zonder namen te noemen.

“Ik heb nog geen enkele speler gezien die kan voetballen”, oordeelt Kieft over de Ajax-selectie. “En dan zie je ook dat zo’n jongen als Bergwijn aanvoerder is. Hoe kan hij nou aanvoerder zijn? Die selectie is uiteindelijk ook pas twee weken bij elkaar, en er zat ook nog een interlandperiode tussen. Dan gaan Steijn en Bergwijn roepen dat er wat mankeert aan de inzet, maar die gasten hebben geen idee wat ze moeten doen. Aan de ene kant zijn het geen goede voetballers; aan de andere kant weten ze niet eens hoe Ajax wil voetballen.”

Bergwijn klaagde na afloop van het duel onder meer over het gebrek aan inzet en passie bij zijn ploeggenoten, en wees onder meer naar ‘nieuwe spelers’. Kieft snapt de kritiek totaal niet. “Dan gaat Bergwijn na de wedstrijd ook roepen dat hij er klaar mee is en passie wil zien. Maar hij raakt gvd zelf geen bal man! Hij is voor zoveel geld gekocht! Maar je gaat dan toch niet die jongens voor schut zetten en laten vallen. Het grote afschuiven is begonnen bij Ajax”, aldus de oud-spits.

René van der Gijp sluit zich volledig aan bij Kieft. “Ik heb niet eens een speler gezien die een beetje kan voetballen. Een beetje kunnen voetballen is dat je ziet dat die bal verkeerd gaat, maar dat hij wel de intentie had om een medespeler te bereiken. Maar Mannsverk! Wat is dat nou joh? Wat is dat, Mannsverk? Heeft hij voorheen ergens gevoetbald?”, lacht Van der Gijp.