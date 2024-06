Wim Kieft: ‘Ik zei meteen: ‘Nee, ik zal het écht nooit meer doen!’’

Europees Kampioen Wim Kieft en zangers Guus Meeuwis en Rolf Sanchez zijn te gast in , de EK Quiz van ING en Voetbalzone. In deze show over het Nederlands elftal en het aankomende Europees Kampioenschap strijden de gasten met verslaggever Jelle Kusters van Voetbalzone om als eerste de verborgen Leeuw te ontdekken. Ondertussen bespreken ze het OranjeDNA en ontdekken ze samen met ING wat Oranje zo bijzonder maakt.

Guus schreef speciaal voor de campagne van ING en het Europees Kampioenschap het nummer

In Oranje. Of dit nummer een hit gaat worden, hangt volgens hem vooral van één factor af.

“Oranje moet het gewoon ver schoppen. Er is één zinnetje waarvan ik hoop dat die opvalt: ‘In

Oranje klopt het hart van iedereen.’ Dat gaat over het shirt dat symbool staat voor het OranjeDNA en ons allemaal samenbrengt.”

Dat samenbrengen herkent Rolf ook. “Ik kijk elke wedstrijd met veel plezier. Of we nu winnen of

verliezen, ik sta altijd achter Oranje en dat is echt iets wat ik samen met mijn vader heb. We

kijken vaak samen en anders bellen we tijdens of na de wedstrijd. Dat is iets wat voor mij heel

bijzonder is.”

Missers: Welke speler kreeg rood tijdens de strafschoppenserie tegen Argentinië?

Wim heeft als enige aan tafel het voorrecht gehad om ook daadwerkelijk in het Oranje-shirt in

actie te komen. “Ik vond altijd heel bijzonder om op dat exclusieve lijstje met spelers te staan. Je

had toch het gevoel dat je bij de crème de la crème hoorde. Als ik nu zelf naar Oranje kijk, wil ik

altijd dat ze goed spelen zoals dat hoort bij de identiteit van ons voetbal. Dat is hartstikke

moeilijk in een nationaal team, want je speelt weinig samen en hebt daardoor minder

automatismen. Het OranjeDNA is voor mij aanvallend, eigenwijs en frivool.”

Als Guus die identiteit beaamt, gooit Rolf een dilemma op tafel. “Stel je voor dat we wel

Europees Kampioen worden, maar geen goed voetbal spelen. Zijn we dan blij of niet?” Guus:

“Dat is voor één keer ook goed, haha!”

Tijdens de aflevering vertelt Wim dat Diego Maradona de beste speler is tegen wie hij

ooit gespeeld heeft. “Hij belichaamt alles wat voetbal is: techniek, drive, uitstraling,

weergaloos. Dat was echt een sensatie.” Vervolgens vertelt hij een mooie anekdote. “Ik

heb drie keer tegen hem gespeeld en hij heeft één keer wat tegen me gezegd. Ik had een ploeggenoot van hem een schop gegeven en toen kwam hij heel bestraffend naar me toe en zei hij: ‘Dat moet je echt nooit meer doen.’ Ik zei meteen: ‘Nee, ik zal het echt nooit meer doen!’ Dat was voor mij het hoogtepunt van mijn carrière, haha!”

Missers: Welke speler ontbreekt op deze teamfoto uit 2015?

De sportiviteit komt ook bij de dilemma’s aan de orde: alles om te winnen of sportiviteit

boven alles? De hele tafel is van mening dat alles om te winnen hoort bij het OranjeDNA.

Wim zegt lachend dat er gewoon gewonnen moet worden. “Daarvoor heb je er een

aantal nodig die sportiviteit opzij kunnen schuiven.”

Andere dilemma’s over het OranjeDNA die de revue passeren in de aflevering zijn onder

meer ‘individuele kwaliteit of de kracht van team’, ‘altijd gaan voor dominantie of

counteren tegen toplanden’ en ‘lelijk winnen of prachtig ten onder’.

