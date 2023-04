Wim Kieft houdt lofzang en wijst één absolute ‘openbaring’ aan bij Feyenoord

Donderdag, 20 april 2023 om 19:55 • Guy Habets

Feyenoord heeft dit seizoen veel te danken aan het goede spel van de twee backs. Dat stelt Wim Kieft, die ziet dat vooral Quilindschy Hartman een hoofdrol opeist. De linksback begon dit seizoen niet als eerste keuze, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de Rotterdamse basis. Kieft noemt hem dan ook een 'openbaring'.

Tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma, waarin de Stadionclub een 1-0 overwinning uit de heenwedstrijd verdedigt, krijgt Kieft de vraag hoe hij de twee backs van de Rotterdammers beoordeelt. De analist is zeer positief. "Geertruida is natuurlijk een alleskunner, want die kan ook centraal spelen, maar die Hartman is wat mij betreft echt een openbaring. Ik vind het zo leuk, in de eerste wedstrijd die hij speelde gaf hij meteen een geweldige bal. Hij durft dat gewoon echt en is heel sterk aan de bal."

Hartman staat ook weer aan de aftrap bij Feyenoord tijdens de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Roma. Het jeugdproduct vormt samen met Geertruida, Gernot Trauner en Dávid Hancko de achterhoede. Justin Bijlow verdedigt het doel, terwijl Mats Wieffer en Sebastian Szymanski voor het loopvermogen op het middenveld moeten zorgen. Orkun Kökçü is de spelmaker van dienst en voorin zijn er basisplaatsen voor Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez en Oussama Idrissi. Igor Paixão zit op de bank.

De defensie van de Rotterdammers, waar Hartman dus ook deel van uitmaakt, krijgt niet te maken met Paulo Dybala. De Argentijn raakte vorige week in De Kuip geblesseerd en is niet fit genoeg bevonden om mee te doen in de return in Stadio Olimpico. Andrea Belotti is op papier de enige spits die trainer José Mourinho de wei in stuurt, maar er zullen ook aanvallende impulsen gaan komen van spelers als Lorenzo Pellegrini, Georginio Wijnaldum en Bryan Cristante. Daarnaast start Roma met twee hoge wingbacks.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi

Opstelling AS Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Belotti