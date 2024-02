Wim Kieft: ‘Hij is het grootste drama dat Ajax had kunnen binnenhalen’

Wim Kieft heeft zondag met verbazing zitten kijken naar het duel tussen AZ en Ajax (2-0). De Amsterdammers startten met vijf verdedigers aan de wedstrijd, maar leken er defensief niet beter van te worden. Kieft licht bij Veronica Offside het openingsdoelpunt van AZ uit en wijst in tegenstelling tot de meeste mensen niet Anton Gaaei aan als schuldige, maar Josip Sutalo.

John van 't Schip koos in het AFAS Stadion voor een nieuwe formatie met een extra verdediger. De keuze van de oefenmeester leek weinig positiefs uit te richten, want al na zes minuten opende AZ de score via Ruben van Bommel.

Droomstart voor AZ: Ruben van Bommel scoort tegen Ajax! ??#azaja — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2024

Van Bommel ging ervandoor met de bal na een belabberde terugspeelpass van Gaaei, kapte Jorrel Hato uit en schoot in de linkeronderhoek raak. Kieft merkt op dat Sutalo ogenschijnlijk meer had kunnen doen om de goal te voorkomen.

"Ik schrik er wel een beetje van", begint de analyticus over de verdediging van Ajax. "Moet je eens op die Sutalo letten. Die loopt achter Van Bommel aan."

"Hij stopt gewoon met lopen!", merkt Kieft op. "Op het moment dat hij doorloopt en Hato dwingt Van Bommel naar zijn rechterbeen, dan snijd Sutalo hem af. Als je niet die bereidheid hebt..."

"Sutalo vind ik echt het grootste drama dat ze hadden kunnen binnenhalen", concludeert Kieft. Enkele dagen voor het treffen met AZ nam Ajax het in de Conference League op tegen FK Bodø/Glimt (1-2 na verlenging). In dat duel ontving Sutalo een rode kaart.

"Dat gebeurde omdat hij verkeerd stond", denkt Kieft. "Die gozer leest het hele spel niet. Het is echt drama gewoon."

