Wim Kieft haalt keihard uit naar Erik ten Hag en ‘pseudo-Klopp’ Pepijn Lijnders

Wim Kieft is in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf keihard voor zowel Erik ten Hag als Pepijn Lijnders. De oud-spits stelt onder meer dat het tweetal last heeft van hun ego en dat de twee hun prestaties groter maken dan dat ze in werkelijkheid zijn.

"Treurig en vermakelijk tegelijk zoals ons Nederlands trainerskorps in de Premier League zich dezer dagen na het seizoen denkt te moeten presenteren", opent Kieft. "Erik ten Hag, die in een moment van misplaatste euforie in Voetbal International eens even flink met iedereen afrekent."

"En Pepijn Lijnders, die iedereen onder zijn neus wil wrijven dat het niet alleen Jürgen Klopp is geweest die Liverpool heeft teruggebracht aan de top, maar dat ze daar toch echt samen verantwoordelijk voor waren: Pepijn en Jürgen."

Ten Hag liet zich in Voetbal International onlangs stevig uit over zijn ex-werkgever Ajax, dat in de ogen van de Haaksberger nooit afscheid had moeten nemen van Marc Overmars, die na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke medewerkers vertrok bij Ajax.

"Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze Overmars hebben aangedaan", liet Ten Hag optekenen. "Vanuit clubperspectief was het ook zó dom hoe ze dat hebben aangevlogen, door hem direct voor de bus te gooien.”

Ook vond Ten Hag dat er 'overdreven lyrisch' gedaan werd over Feyenoord. "Het verschil tussen PSV en Feyenoord was in mijn ogen te groot vanuit Feyenoord-perspectief als regerend landskampioen. Feyenoord was stabiel dit jaar, maar niet top.”

Kieft vindt bovendien dat de prestaties van Ten Hag bij Manchester United groter worden gemaakt dan ze zijn. "Ten Hag heeft weliswaar de FA Cup gewonnen, een prijs die in geen enkele verhouding staat tot het winnen van bijvoorbeeld de Champions League. Om daar dan ook zo overspannen over te doen..."

"Hij is met Manchester United als achtste geëindigd in de Premier League, de slechtste klassering van de club ooit sinds de invoering van de Premier League", weet Kieft. "Terwijl Lijnders de enige keer dat hij op eigen benen stond in de Eerste Divisie bij NEC na een half jaar roemloos werd ontslagen als hoofdtrainer."

"Dit duo denkt even zijn gelijk te moeten halen waarbij ze iedere realiteitszin uit het oog zijn verloren. Volgens Ten Hag staat het project-Manchester United nog op de rails. Maar hij vergeet dat hij bij de grootste club van Engeland werkt. Daar moet je presteren en kom je niet weg met geleuter over blessures, over het winnen van twee troostprijzen of een ingezet proces. Hij heeft bijna 500 miljoen euro gespendeerd en desondanks niet geleverd."

Lijnders was jarenlang de assistent-trainer van Liverpool onder Jürgen Klopp, die net als de Nederlander vertrekt bij the Reds. Komend seizoen is Lijnders de eindverantwoordelijke bij Red Bull Salzburg. "Lijnders is als een pseudo-Klopp zodanig in zichzelf gaan geloven, dat het lachwekkend is", vindt Kieft.

"Z’n ego is met hem aan de haal gegaan. Liverpool was niet alleen het project van Klopp, maar ook de trots van Pepijn. Met al zijn wijsheden mag Lijnders bij Red Bull Salzburg bewijzen nu wel op eigen benen te kunnen staan zonder de bescherming van Klopp." Kieft is van mening dat Lijnders nooit serieuze druk gevoeld kan hebben, 'hoewel hij daar zelf heel anders over denkt'.

"Of dat de pijlen op hem werden gericht en niet op Jürgen Klopp als Liverpool verloor of zoals dit seizoen opnieuw geen kampioen werd. Of in de Europa League kansloos op een hoop werd gespeeld door Atalanta Bergamo. En of Lijnders even aan Mohamed Salah duidelijk moest maken dat hij niet langer in de basis zou starten."

