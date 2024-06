Wim Kieft geniet van ‘overacting’ Wout Weghorst na Nederland-Canada

Wim Kieft snapt de verbazing van Wout Weghorst niet over het feit dat hij geen basisplaats heeft bij Oranje op het EK in Duitsland. Volgens de columnist van De Telegraaf is het niet meer dan logisch dat de boomlange aanvaller genoegen moet nemen met een rol als pinchhitter.

Weghorst heeft net als alle andere spelers een gesprek gehad met bondscoach Ronald Koeman over het aankomende EK. "Daarin is duidelijkheid gegeven over mijn rol. Dat was teleurstellend voor mij. Je wil altijd spelen. Dat is cliché, maar zo is het wel. Dat was wel even balen de laatste dagen", zo klonk het bij de NOS na de 4-0 oefenzege op Canada van donderdagavond.

De aan Ajax gelinkte aanvaller heeft aan de andere kant waardering voor de eerlijkheid van Koeman. "Ik denk dat dat belangrijk is voor de groep. Op dat moment is het teleurstellend en even klote, maar je moet zorgen dat je de knop omzet en schakelt."

Kieft

Kieft kan weinig met de woorden van Weghorst. "Genieten was het van het staaltjevan Wout Weghorst na afloop in De Kuip. Terwijl hij een minuut na zijn komst als invaller voor Brian Brobbey op de goede plaats stond om bijna traditioneel z’n doelpuntje mee te pikken", verwijst Kieft innaar de 3-0 van Oranje in de 63ste minuut.

"Wout stond erbij alsof hem groot onrecht was aangedaan. Koeman had hem laten weten dat hij niet in aanmerking kwam voor een basisplaats in Oranje op het EK in Duitsland. Voor niemand anders dan voor Weghorst een verrassing en het einde van de wereld", aldus Kieft met gevoel voor cynisme.

"Maar laat Wout blij zijn dat Koeman duidelijkheid verschaft", geeft Kieft mee aan de spits die tot medio 2025 onder contract staat bij Burnley. "Dan weet je waar je aan toe bent."

"Rinus Michels liet je in onze tijd altijd in het ongewisse. Weghorst weet nu in welke rol hij zich moet schikken. En als hij daar niet mee kan leven, moet-ie naar huis gaan", zo luidt de duidelijke slotconclusie van de voormalig Oranje-aanvaller.

