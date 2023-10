Wim Kieft ergert zich enorm: ‘Voor hem is PSV al te hoog gegrepen’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 08:05

Wim Kieft is nog altijd geen fan van André Ramalho, zo laat hij optekenen in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. De Amsterdamse analist noemt de routinier van PSV een ‘gevaar voor zijn eigen ploeg’. Wel is Kieft te spreken voor Noa Lang, die volgens hem slechts één verbetering verwijderd is van de Europese top.

Hoewel PSV in eigen huis niet wist te winnen van Sevilla (2-2), heeft Kieft dinsdag genoten van de Eindhovenaren. De voormalig topspits benoemt Lang in het bijzonder. “PSV speelde superattractief in een hoog tempo met een fantastische Noa Lang, die zijn directe tegenstander Jesus Navas helemaal tureluurs speelde.”

“Hij passeert zo gemakkelijk, is zo snel en wendt makkelijk en kort, wat hem ongrijpbaar maakt”, vervolgt Kieft zijn lofzang, om vervolgens een kanttekening te plaatsen. “Alleen ligt Langs rendement veel te laag en dat bepaalt mede of je op het niveau van de Champions League een topspeler bent.”

Kieft concludeert dat Lang zijn rendement moet gaan ontwikkelen in het Philips Stadion indien hij de volgende stap in zijn carrière wil maken. “Het is niet voor niets dat de grote clubs in Europa hem links lieten liggen bij Club Brugge en hij blij was dat PSV toehapte. Wordt Lang effectiever, dan kan hij alsnog de stap naar de Europese top maken.”

Ramalho

Over Ramalho is Kieft juist absoluut niet te spreken. “Voor Ramalho is PSV al te hoog gegrepen. Aan de bal en met zijn verdedigende acties is hij een gevaar voor zijn eigen ploeg. Zeker gezien de offensieve manier waarop PSV speelt, is hij kwetsbaar, en maakt hij PSV kwetsbaar.”

Bij Sevilla zag Kieft ook een dissonant. “De Ramalho van Sevilla luisterde naar de naam van de altijd zo bewierookte Sergio Ramos. Hij veroorzaakte de penalty waaruit PSV 1-1 scoorde en zorgde onnodig voor de vrije trap bij de 2-2 waarbij hij ook het kopduel van Luuk de Jong verloor.”

Tot slot springt Kieft in de bres voor PSV’er Jerdy Schouten, daar hij hem liever in Oranje ziet dan Joey Veerman. “Getuige zijn spel zou Jerdy Schouten een betere vervanger zijn van de geblesseerde Frenkie de Jong bij Oranje, maar bondscoach Ronald Koeman heeft hem niet eens geselecteerd voor de interlands tegen Frankrijk en Griekenland.”