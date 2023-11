Wim Kieft: ‘Die drie zijn echt opgelucht dat Steijn weg is bij Ajax’

Maandag, 6 november 2023 om 09:22 • Jan Hoeksema

Wim Kieft ziet dat Steven Berghuis, Brian Brobbey en Steven Bergwijn 'voorop gaan in de strijd' bij Ajax sinds het vertrek van Maurice Steijn. Dat vertelt hij in een online video-item van Vandaag Inside. Het drietal zou opgelucht zijn door de komst van een nieuwe trainer.

De Amsterdammers wisten zondagavond voor de tweede keer op rij te winnen. Nadat John van 't Schip Ajax in zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA naar een overwinning op FC Volendam wist te leiden, werd ook sc Heerenveen verslagen (4-1). Brobbey en Bergwijn kwamen beiden tot scoren, terwijl Berghuis twee assists gaf.

Kieft spreekt na afloop van de winstpartij met VI-presentator Wilfred Genee, die begint over het 'geluk van John van 't Schip'. "Dat kan je niet ontkennen, nee", reageert Kieft.

"Het zit ze niet tegen, laat ik het zo zeggen. Dat is de enige manier om hieruit te komen. Gewoon die thuiswedstrijden winnen voorlopig en dan hopen dat je vaker tegen Volendam en Heerenveen speelt. Maar dat zal niet zo zijn."

De oud-Ajacied begint vervolgens over het eerder genoemde drietal. "Wat ik zie bij die drie voorin, Brobbey, Bergwijn en Berghuis, die zijn wel opgelucht dat Maurice Steijn weg is. Dat zou eigenlijk niet mogen, maar als je ziet hoe zij voorop gaan in de strijd, dan vind ik dat wel heel positief."

Titelstrijd

Ook werd Kieft door Genee gevraagd naar de strijd bovenin de Eredivisie. De presentator vraagt zich af wie PSV kan afstoppen. "Feyenoord moet die wedstrijd gaan winnen in Rotterdam", reageert Kieft. Op 3 december ontvangt de regerend landskampioen PSV.

"Dan breng je de marge naar vier punten. Maar goed, als Feyenoord die wedstrijd niet wint, dan wordt het een vrij kansloos verhaal. Want dat PSV speelt als een tierelier", besluit Kieft.