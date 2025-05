Kieft zet dikke streep door naam speler Ajax: 'Op leeftijd, blessuregevoelig en wispelturig'

Wim Kieft heeft zo zijn bedenkingen, nu Ajax kiest voor het trainersduo John Heitinga-Marcel Keizer. ''Die waren toch niet goed genoeg voor Ajax nadat ze allebei een half jaar de kans hebben gekregen in de Johan Cruijff ArenA?'', vraagt de columnist zich af in zijn bijdrage voor De Telegraaf.

Kieft zet zijn mening verder kracht bij: ''Wil je per se voor iemand met een Ajax-achtergrond kiezen, dan begrijp je niet waarom Michael Reiziger over het hoofd is gezien'', verzucht de oud-aanvaller. ''Als Ajax hem serieus had genomen als kandidaat, dan zou Reiziger zijn gekomen.''

De voormalig Ajacied voorziet een enorm zware klus voor Heitinga en Keizer in Amsterdam. ''Wie de selectie doorneemt, weet dat er een grote, bijna onmogelijke uitdaging ligt te wachten bij Ajax. Dat had Francesco Farioli allang door en daarom zal de Italiaan er ook wel tussenuit gepiept zijn'', concludeert Kieft, die direct de selectie van Ajax doorneemt.

Volgens Kieft zijn Mika Godts en Bertrand Traoré grillig, is Wout Weghorst geen basisspeler en scoort Brian Brobbey veel te weinig. ''Steven Berghuis is allang niet meer de aanvaller van Feyenoord en zijn eerste seizoen bij Ajax. Hij raakt op leeftijd, is blessuregevoelig en wispelturiger dan ooit. Berghuis wordt niet beter.''

''Je moet bijna levensmoe zijn, wil je daarin stappen. Want er moet ook aantrekkelijker voetbal gespeeld worden dan afgelopen seizoen'', weet Kieft, die ook wel weer snapt dat Heitinga als kind van de club voor Ajax kiest. ''Maar nog een seizoen in de schaduw van Arne Slot bij Liverpool was een betere keus geweest.''

Kieft wijst onder meer op het feit dat Liverpool geld genoeg heeft om spelers als Jeremie Frimpong en Florian Wirtz aan te trekken: ''Dat is bij Ajax niet aan de orde. Daar is een trainer nodig die een elftal kan neerzetten, beter maken en spelers individueel ontwikkelen.''

''Alleen is het laatste moeilijk als er zo weinig talent rondloopt als bij Ajax. Want Jong Ajax loopt ook niet over van de toptalenten. Heitinga en Keizer komen gemankeerd binnen en wachten een nagenoeg onmogelijke klus bij hun club'', aldus de bezorgde Kieft.