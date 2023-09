Wim Kieft benoemt Ajax-speler die ‘met lede ogen toekijkt’ naar transferbeleid

Zaterdag, 2 september 2023 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:44

Wim Kieft denkt dat Peter Bosz meer te vertellen heeft bij PSV dan Maurice Steijn bij Ajax. Dat is de conclusie die hij trekt in zijn wekelijkse column in De Telegraaf. “Steijn had duidelijk minder eisen te stellen en had er natuurlijk nooit rekening mee gehouden dat hij als trainer van Sparta in beeld was in de Johan Cruijff ArenA.” Kieft stelt dat Bosz in grote lijnen zelf mag bepalen wie hij naar PSV haalt, terwijl Steijn het moet doen met de aankopen van technisch directeur Sven Mislintat.

Kieft is van mening dat de supporters van PSV in hun handjes mogen wrijven na het sluiten van de transfermarkt. “Met Earnest Stewart heeft Bosz het elftal bij PSV heel gericht versterkt en spelers gehaald die passen in zijn filosofie van voetballen. Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal en het bereiken van de groepsfase van de Champions League mag hij zich in zijn handen wrijven met Hirving Lozano op de laatste dag van de transferwindow. Die Mexicaanse aanvaller krijgt hij er gewoon even bij.” Ajax heeft de zaakjes minder goed op orde, zo laat Kieft optekenen.

“Steijn moet het doen met spelers die uit het geroemde netwerk van Sven Mislintat komen, maar die afkomstig zijn van het tweede niveau van Frankrijk, Engeland en Duitsland”, aldus Kieft. “Je vraagt je af of hij dat in korte tijd op de rails krijgt. Op de valreep verliezen ze Davy Klaassen. Iemand als Steven Berghuis zal het allemaal met lede ogen aanzien. Je voelde bijna de opborrelende irritatie toen hij als invaller kwam tegen Ludogorets.” Kieft heeft het te doen met de linkspoot. “Twee seizoenen geleden verliet hij Feyenoord en kwam in een droomelftal terecht bij Ajax. Daar is helemaal niets meer van over. Alles moet van Berghuis komen. In de Eredivisie lukt dat misschien nog wel, maar internationaal…”

Kieft sluit af met een harde conclusie wat betreft de stand van zaken in Amsterdam. “Normaal is zo’n wedstrijd thuis tegen Ludogorets na die 4-1 overwinning in Bulgarije een heerlijke kans om alle scepsis bij alles en iedereen weg te spelen. Als je dan met 1-0 verliest, groeit het wantrouwen bij de buitenwacht, terwijl intern het vertrouwen in het team en elkaar een knauw krijgt. Waar bij PSV de vlag wordt gehesen, daar hangt deze bij Ajax halfstok. Zo was de sfeer ook na afloop in het stadion, ondanks het bereiken van de groepsfase van de Europa League.”