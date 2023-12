Wim Jonk haalt hard uit: 'Een walgelijk machtsspel door gekrenkte dorpsego's'

Wim Jonk bijt dinsdagochtend in De Telegraaf van zich af. Nadat FC Volendam-voorzitter Jan Smit door de Raad van Commissarissen werd ontslagen, besloot ‘Team Jonk’, bestaande uit Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding) op te stappen bij de Eredivisionist.

Jonk vindt dat er sprake is geweest van framing door RvC-voorzitter Jaap Veerman. “De leugens en onwaarheden vlogen ons om de oren", geeft hij aan tegenover de ochtendkrant.

"Volendam is niet in rep en roer over 'de invloed van Team Jonk', maar door een politieke machtsstrijd in de hogere bestuurslagen over een hervormingsplan voor de club, inclusief een nieuwe governance. Team Jonk is voor veel mensen een mooie bliksemafleider, maar dit conflict gaat over ambitie versus conservatisme en gekrenkte dorpsego's die vanuit jaloezie en wantrouwen denken en vooruitgang tegenwerken."

Jonk benadrukt dat Team Jonk ‘geen BV in een club’ is. “Wat we dan wel zijn? Heel simpel: een groep experts in voetbal- en talentontwikkeling, die als individuen werkzaam zijn voor FC Volendam. Gecontroleerd door een bestuur dat uitsluitend bevoegd was, bestaande uit drie Volendammers en één Amsterdammer die allemaal niets met Team Jonk te maken hadden.

RvC-voorzitter Veerman gaf begin deze maand op een speciaal belegde persconferentie aan dat de continuïteit van Volendam in gevaar is gebracht. Ook werden begrotingen gepresenteerd als ‘gevaarlijk’. Volgens Jonk is er echter geen sprake van een fors begrotingstekort. "Dat is onjuiste framing van de raad van commissarissen.”

Jonk hekelt vooral de RvC van Volendam en zakelijk directeur Frans ten Berge. “Wat zij nu zeggen is: ‘Dank voor het plan, dat is top. Maar wij gaan het zelf doen.’

De mensen achter het plan met de kennis worden eruit getrapt en zwart gemaakt. En de mensen achter dit walgelijke machtsspel nemen de posities in. Zij willen pronken met de kennis en resultaten van anderen, terwijl ze zelf nooit enige visie of kwaliteiten hebben getoond.”



