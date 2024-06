Willy Dullens (79), clubicoon Fortuna Sittard en viervoudig Oranje-international, overleden

Willy Dullens is op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-spits maakte in de jaren '60 naam bij Sittardia en Fortuna SC en gold als een enorm talent. Een zware knieblessure zorgde ervoor dat de Limburger zijn carrière al op 23-jarige leeftijd moest beëindigen.

Dullens (op de foto in het midden tussen Willy van der Kuijlen en Johan Cruijff) werd gezien als een begenadigd talent met een grote toekomst in het Nederlands elftal. Vanwege zijn geweldige techniek werd hij gezien als de evenknie van Johan Cruijff, die hij meemaakte bij Oranje.

In 1966 werd Dullens verkozen tot Voetballer van het Jaar en en datzelfde jaar maakte hij zijn debuut voor Oranje, tegen België. Dullens speelde samen met onder meer Coen Moulijn, Willy van der Kuijlen, Klaas Nuninga, Bennie Muller en Piet Keizer en wist veel indruk te maken in het duel in De Kuip, waar Oranje met 3-1 won.

In 1966 volgden nog drie interlands voor Dullens, tegen Schotland, Denemarken en Tsjechoslowakije. Dullens, ook wel bekend als 'de Cruijff van Limburg', was voorbestemd om de gouden generatie van Oranje in de jaren '70 mee te maken, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten.

In 1969 werd er in het Olympisch Stadion in Amsterdam een benefietwedstrijd gehouden voor Dullens. Het duel tussen Ajax en Alemmania Aachen leverde toen 150.000 gulden op. Dullens bleef na zijn carrière als scout en ambassadeur van Fortuna Sittard in het voetbal betrokken.

Ivo Pfennings, algemeen directeur van Fortuna Sittard, heeft tegenover L1 gereageerd op het overlijden van Dullens. "Een groot verlies voor de club. Zowel bij de heren, vrouwen als academy was hij altijd enorm betrokken. Eén boegbeeld als je praat over de normen en waarden die wij als familieclub hebben en die hij ook uitdroeg in zijn doen."

Voormalig bondscoach Bert van Marwijk reageert eveneens bedroefd op het nieuws. "Toen ik net begon als trainer van Fortuna Sittard, stond Willy altijd op me te wachten na afloop van een wedstrijd. Samen met Jan Notermans, bespraken we dan de wedstrijd. Ik was altijd erg benieuwd wat zij er van vonden, omdat ze veel verstand van het spelletje hadden. Dat was voor mij zeer leerzaam."

Mark van Bommel spreekt van een 'heel verdrietig bericht'. "Ik kende hem als een écht voetbaldier, bezeten van het spelletje. Hij heeft mede Fortuna op de kaart gezet. Eerst als speler en later ook nog altijd zeer betrokken. Bovendien was hij één van de eerste Limburgse internationals, die helaas op vier interlands is blijven steken vanwege de knieproblemen."

