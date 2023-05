Willem Vissers toont berouw na aanvaring met Klaassen op persmoment

Maandag, 1 mei 2023 om 20:20 • Laatste update: 20:25

Willem Vissers vindt dat hij zijn aanvaring met Davy Klaassen op de persconferentie na afloop van de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV (1-1, 2-3 n.s.) anders had moeten aanpakken. De journalist van De Volkskrant sprak de middenvelder van Ajax naar eigen zeggen te emotioneel aan op zijn wangedrag. "Het zat me zo hoog en ik stelde de vraag ook gewoon niet goed”, aldus Vissers in ESPN's Voetbalpraat.

Klaassen was in de bekerfinale bij diverse opstootjes betrokken en werd daarmee geconfronteerd op de persconferentie. "Kun je mij uitleggen wie daarmee begonnen is: dat op de grond slaan alsof je been eraf ligt", zei Vissers zondag tegen Klaassen. "En wie gaat er weer mee stoppen? Want daarna staat iedereen gewoon weer op. Het is echt niet meer te harden. Jullie doen het bijna allemaal en het is niet meer te harden."

Klaassen verdedigde zich door te zeggen dat het lang niet altijd aanstellerij is. "Ik zal zo wel even mijn wond laten zien", counterde de Ajacied onder meer. "Ik heb de wond inderdaad gezien", zegt Vissers een dag later. "Het was wel helemaal rood met striemen." De persconferentie had hij naar eigen zeggen anders moeten aanvliegen. "Ik was veel te opgewonden en had het veel rustiger moeten doen. Klaassen zei dat hij echt wel pijn had, maar ik beticht ze ook helemaal niet van het voortdurend simuleren, maar wel geregeld."

??? Willem Vissers reageert op verhitte discussie met Davy Klaassen ?? "Ze slaan op het gras alsof hun hoofd eraf ligt" ?? pic.twitter.com/VyiaZEQj6w — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2023

"Dusan Tadic blijft na bijna elke overtreding op de grond liggen", zegt Vissers. "Hij krijgt natuurlijk soms ook schoppen, dat is allemaal zo, maar als je soms simuleert, dan weten scheidsrechter ook niet meer wat echt is. Dit was gewoon te vervelend. De sfeer op de tribune was eigenlijk heel goed, maar dit sloeg ook wel echt over op de sfeer daar. Ik vind het echt schandalig hoe het gegaan is."