Willem van Hanegem weet nu al wie de ideale opvolger van Igor Paixão bij Feyenoord is

Willem van Hanegem laat in de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad zoals vanouds zijn licht schijnen over Feyenoord. De oud-trainer en speler van de Rotterdamse club weet de ideale opvolger van Igor Paixão, mocht de Braziliaanse vleugelaanvaller De Kuip deze zomer verlaten.

''Leo Sauer. Leuk om te zien, man. Hij moet ook een beetje zwerven, een vrije rol'', is Van Hanegem zeer onder de indruk van de door Feyenoord aan NAC Breda verhuurde buitenspeler. Sauer kwam in 22 duels voor NAC tot vijf doelpunten en twee assists.

Sauer beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2028 en staat op vijftien wedstrijden in de hoofdmacht. In die reeks wist de Slowaakse linksbuiten (19) twee keer het net te vinden. Daarnaast staan er vier assists op zijn naam.

Gesprekspartner Willem Pessel werpt daarna op dat menig Feyenoord-fan een nieuw avontuur in de Conference League wel ziet zitten. Feyenoord bereikte in 2022 de finale van het derde Europese clubtoernooi, om in die eindstrijd met 0-1 te verliezen van het AS Roma van toenmalig coach José Mourinho.

Van Hanegem weet ook dat Feyenoord momenteel slechts vijfde staat in de Eredivisie, maar gelooft niet dat veel Feyenoorders op de Conference League zitten te wachten. ''Nee. Het kan voor de mensen misschien iets zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen zo redeneren.''

''Voor hun kan het misschien het gevoel geven dat we er weer bijzitten, alleen dan wat trapjes lager'', aldus De Kromme, die juist heeft genoten van de wedstrijden van Feyenoord in de Champions League dit seizoen. De ploeg van Robin van Persie reikte tot de achtste finale in het miljardenbal.

Van Hanegem zal één duel op het hoogste Europese podium in ieder geval nooit meer vergeten. ''Het mooiste was Benfica (1-3 overwinning, red.). Bijna alle Nederlandse ploegen hebben het zo verschrikkelijk moeilijk tegen dat soort ploegen. Wij zeggen wel: ‘het is maar Benfica’, maar dat is een grote club.''