Willem van Hanegem stoort zich aan Memphis Depay: 'Ik vond dat irritant'

Willem van Hanegem heeft zich nauwelijks vermaakt tijdens het duel tussen Finland en Nederland (0-2 winst) zaterdagavond. Dat laat de Kromme optekenen in zijn wekelijkse column namens het Algemeen Dagblad.

Het clubicoon van Feyenoord is kritisch op meerdere spelers. Zo vindt hij onder meer dat Memphis Depay te zelfzuchtig was.

“Memphis zal zich snel tot topscorer aller tijden kronen. Daar is hij zelf niet mee bezig, zegt hij steeds. Maar als dat zo was, had hij die bal tegen Finland toch wel breed gelegd op Jeremie Frimpong toch? Ik vond dat irritant”, aldus Van Hanegem.

Daarnaast vond Van Hanegem het ‘ergerlijk’ dat doelman Mark Flekken, die erom bekendstaat goed mee te voetballen, veel ballen inleverde. “Of Tijjani Reijnders die de bal komt halen en dan meteen weer in de buurt blijft voor een combinatie en zo de ruimtes keer op keer klein maakt met al dat loopwerk.”

Van Hanegem springt juist in de bres voor een verdediger die veel kritiek kreeg. “Hij had een slechte avond. Dat zag iedereen. Maar we deden nou ook net of hij daar in Helsinki drie tegentreffers heeft weggegeven, dat is ook onzin.”

“Van Hecke krijgt nu wat elke speler meemaakt. Na een leuk debuut of een leuke paar wedstrijden komt de kritische blik pas bij de mensen”, besluit Van Hanegem.

Dinsdagavond komt Oranje weer in actie. In de Groningse Euroborg is Malta de tweede tegenstander van de WK-kwalificatie.