Willem van Hanegem noemt ideale opvolger van Arne Slot bij Feyenoord

Vrijdag, 28 april 2023 om 16:35 • Wessel Antes

Willem van Hanegem ziet Sipke Hulshoff als ideale opvolger van Arne Slot bij Feyenoord. Dat zegt de Kromme vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Hulshoff is momenteel nog assistent-trainer bij Feyenoord, maar Van Hanegem zou het niet gek vinden als de Fries volgend seizoen eindverantwoordelijke is in De Kuip.

Het clubicoon stelt dat Hulshoff momenteel al een grote invloed heeft in Rotterdam-Zuid. “Hij is heel belangrijk, in eigenlijk alles wat er nu goed gaat bij Feyenoord. Waarom zou je dat dan veranderen als Slot vertrekt, in plaats van hem gewoon de kans te geven?”, aldus Van Hanegem. Hulshoff was tot dusver voornamelijk werkzaam als jeugdtrainer en assistent. Onlangs wist Feyenoord hem langer te binden, waardoor hij tot medio 2024 vastligt. Sinds januari is Hulshoff ook assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem weet dat Hulshoff er in de spelersgroep van Feyenoord goed op staat. “En de spelers zijn uiteindelijk het belangrijkste. Als zij het niet zien zitten in een trainer gaat hij uiteindelijk weg. Kijk maar naar Alfred Schreuder bij Ajax.” Hulshoff is momenteel nog assistent van Slot, maar die zou komende zomer weleens kunnen vertrekken bij Feyenoord. Eerder dit seizoen werd de succestrainer hevig gelinkt aan Leeds United, terwijl inmiddels meerdere Engelse topclubs hem zouden volgen.

Koeman liet zich in januari nog positief uit over Hulshoff. “Ik probeer altijd de best mogelijke staf te formeren, met trainers die mij aanvullen. Zowel bij clubs als het Nederlands elftal. Ik win informatie over mensen in, zoek contact en maak vervolgens een afspraak zodat je elkaar in de ogen kunt kijken. Zo is dat ook bij Sipke gegaan.” Hulshoff heeft bij het Nederlands elftal een belangrijke rol in het voorbereiden van de trainingen, zoals hij ook bij Feyenoord doet.