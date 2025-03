Willem van Hanegem looft Oranje-international: ‘Hij is een jongen geworden waar je op kunt rekenen’

Willem van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad positief verrast over het spel van Oranje tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De analist licht daarnaast één international uit, die zich in zijn ogen goed ontwikkelt.

De Kromme ziet dat bondscoach Ronald Koeman wat steviger in zijn zadel zit na het tweeluik tegen Spanje. “In de Kuip hadden we moeten winnen en ook in Spanje hadden wij echt meer verdiend. En dat is toch lekker voor Ronald Koeman, want je proefde toch alweer een sfeertje dat ze in Zeist misschien wel een deurtje verder moesten kijken.”

Van Hanegem benoemt twee kandidaten die bij een ontslag in beeld waren gekomen. “Erik ten Hag is op de markt en wie weet wat er met Peter Bosz gebeurt als PSV officieel overal naast heeft gegrepen. Ik moet daar om lachen hoor. Koeman moest presteren tegen de kampioen van Europa en dat deed hij”, stelt de voormalig profvoetballer.

Het middenveld van Oranje krijgt complimenten van de columnist. “Met 2-2 en 3-3 tegen Spanje heeft hij laten zien dat we er weer wat beter voor staan dan afgelopen zomer bij het EK. En ja, dat heeft natuurlijk met ons middenveld te maken.”

“Frenkie de Jong verliest de bal zelden. Spanje offerde Dani Olmo bijna op om Frenkie weinig aan de bal te laten komen en dat zorgt voor ruimte voor andere spelers”, analyseert de voormalig trainer. “Tijjani Reijnders was in Valencia helemaal kapot, maar hij blijft gaan. En Justin Kluivert is voor mij een openbaring. Vroeger was het een leuke speler, maar hij is een jongen geworden waar je op kunt rekenen”, is Van Hanegem lovend.

Aan de lofprijzingen bij de assist van Xavi Simons doet de WK-finalist van 1974 niet mee. “En dan zijn er nog spelers die je vanaf de bank kunt brengen. Xavi Simons bijvoorbeeld. Dat balletje breed voor de 2-2 zie ik op de amateurvelden ook wel eens, al willen de mensen op televisie je doen geloven dat er net een UFO is geland in de achtertuin.”

Van Hanegem is verrast door het zwakke spel van Spanje. “Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Spanje ons in twee wedstrijden wel over de knie zou leggen, maar ze vielen mij tegen. En Oranje speelde goed.”

Oranje liep tegen de Spanjaarden een nieuw penaltytrauma op. “We zullen er iets op moeten verzinnen want het gaat vrijwel altijd mis. En dat vond ik zondagavond jammer want die te vaak zeurende en rollende Spanjaarden hadden wel een nederlaag verdiend”, sluit Van Hanegem af.