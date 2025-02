Willem van Hanegem ergert zich helemaal kapot aan Ajax-spits Wout Weghorst

Willem van Hanegem was totaal niet onder de indruk van de Klassieker. De oud-topvoetballer zag zijn geliefde Feyenoord door een doelpunt van Kenneth Taylor in de blessuretijd het onderspit delven tegen Ajax: 2-1.

Van Hanegem ergerde zich ook aan Wout Weghorst. De spits van Ajax viel na de rust in en miste een zelf versierde strafschop. Na afloop gaf Francesco Farioli aan dat Steven Berghuis de nummer één op de lijst was.

"Ik zag Weghorst na afloop van de Klassieker met zijn armen staan zwaaien om het publiek op te zwepen", schrijft Van Hanegem daags na de Klassieker geciteerd in het Algemeen Dagblad. Daar vond de Kromme het zijne van.

"Dat was niet dankzij Weghorst, integendeel. Nu kreeg hij een helft de kans en ging alles fout, inclusief een strafschop. Maar bescheidenheid zie je niet veel meer in het voetbal", oordeelt hij nuchter. Toch won Ajax door de late treffer van Taylor en kan de ploeg - mits de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen wordt - de koppositie veroveren van PSV.

"Dus ligt er een grote kans voor Ajax om de landstitel te pakken. De Arena danste na afloop van geluk, ze zijn gewend geraakt aan het matige spel en ze hebben zich erbij neergelegd zolang de resultaten er zijn. En eerlijk is eerlijk, die zijn er", geeft Van Hanegem toe.

Van Hanegem zag Ajax 'achteruit rennen' in de tweede helft. " Ze lieten Feyenoord zelf terugkeren in de wedstrijd en pas na de 1-1 namen ze weer wat initiatief om aan te vallen. Nu liep het goed af, maar die zekerheid heb je natuurlijk niet."

De zege was 'niet onverdiend', stelt Van Hanegem, maar de columnist keek zijn ogen niet bepaald uit. "Ik vond er weinig aan, maar die Italiaanse druktemaker is erin geslaagd om het publiek enthousiast te krijgen met niets", doelt hij tenslotte op Farioli.