Willem II komt na knappe zege in Kerkrade in punten gelijk met koploper Roda

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:07

Willem II heeft de topper in de Keuken Kampioen Divisie winnend afgesloten. De Tilburgers wonnen met 0-1 van Roda JC Kerkrade dankzij een rake knal van Thijs Oosting. Roda blijft voorlopig de koploper, al moet het lijdzaam toezien dat Willem II in punten gelijk is gekomen. Bovendien kan ADO Den Haag, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld en twee punten minder heeft, de koppositie definitief overnemen.

Ten opzichte van de Limburgse derby tegen VVV-Venlo (1-1) was Teun Bijleveld er niet bij. Hij werd vervangen door Laurit Krasniqi. Verder voerde trainer Bas Sibum geen wijzigingen door. Spits Maximilian Schmid werd in zijn rug gesteund door Walid Ould-Chikh, Enrique Peña Zauner en Sami Ouaissa.

Aan de kant van Willem II vonden er twee wijzigingen plaats in de opstelling. Tommy St. Jago en Nick Doodeman vervingen respectievelijk Freek Heerkens en Max Svensson. Jeremy Bokila, afgelopen twee duels goed voor drie treffers als invaller, moest andermaal genoegen nemen met een reserverol. Jeredy Hilterman kreeg de voorkeur in de spits.

Beide ploegen kregen kansjes in de openingsfase. Zo schoot Peña Zauner over, stiftte Jesse Bosch een bal in de handen van Roda-goalie Koen Bucker en ging een schot van Ouaissa via Rúnar Thór Sigurgeirsson achter. Toch zou er nog binnen het kwartier gescoord worden. Oosting besloot uit te halen en zijn harde knal bleek onhoudbaar voor Bucker: 0-1.

Roda kreeg al snel een enorme mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen. Peña Zauner ontdeed zich van zijn directe tegenstander en leek de bal simpel binnen te kunnen lopen, ware het niet dat hij de bal totaal verkeerd raakte. Willem II-goalie Joshua Smits kon simpel oprapen. Daarna nam Willem II het initiatief weer over. Allereerst kon een strakke voorzet van Sigurgeirsson net niet worden binnengelopen door zowel Oosting als Hilterman. Ook Ringo Meerveld kwam heel dichtbij. Het schot van de centrale middenvelder spatte uiteen op de lat.

In de fase voor rust was het weer Roda dat de klok sloeg. De 10.631 supporters in het Parkstad Limburg Stadion dachten dat Brian Koglin, vorige week nog trefzeker tegen VVV, scoorde. Zijn kopbal belandde echter op het dak van het doel, wat leidde tot gezichtsbedrog bij een deel van de aanhang. Ook Orhan Dzepar zorgde bijna voor de gelijkmaker. Zijn schot vanaf randje zestien vloog over, waarna Ould-Chikh in blessuretijd naast schoot.

Roda begon scherp aan de tweede helft, maar een treffer zat er maar niet in voor de Koempels. Zo had Smits een antwoord op een poging van Peña Zauner en schoot Wesley Spieringhs, ex-Willem II, net naast het Tilburgse doel. Peña Zauner bleek de gevaarlijkste man aan de kant van Roda. Zijn voorzet kon net niet tot assist worden gepromoveerd door Schmid, waarna de Venezolaan het weer zelf probeerde. Smits had veel moeite met zijn inzet, maar wist toch te keren.

In de slotfase gooide Roda er nog een schepje bovenop. Ould-Chikh stuitte op Smits en de gastheren kregen in de absolute slotfase nog een aantal prima kopkansen. De grootste was voor Saydou Bangura, die enkele centimeters te hoog mikte. Willem II hield stand en boekt zo een knappe en belangrijke zege in Kerkrade.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 11 7 2 2 16 23 2 Willem II 11 7 2 2 7 23 3 ADO Den Haag 10 6 3 1 7 21 4 FC Emmen 10 5 3 2 5 18 5 VVV-Venlo 11 5 3 3 0 18 6 FC Dordrecht 10 4 5 1 8 17 7 FC Eindhoven 10 4 5 1 4 17 8 De Graafschap 10 5 2 3 1 17 9 NAC Breda 11 5 2 4 0 17 10 Helmond Sport 10 5 1 4 5 16 11 Jong AZ 10 4 2 4 1 14 12 SC Cambuur 11 4 2 5 -1 14 13 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 14 FC Groningen 10 4 1 5 3 13 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 11 3 2 6 -4 11 17 FC Den Bosch 11 3 0 8 -7 9 18 Telstar 11 2 1 8 -11 7 19 Jong Ajax 10 1 2 7 -12 5 20 TOP Oss 10 1 1 8 -9 4