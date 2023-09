Willem II is weer voorzien met nieuwe ervaren hoofdtrainer uit België

Zaterdag, 16 september 2023 om 12:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:14

Peter Maes is de nieuwe hoofdtrainer van Willem II, zo maken de Tilburgers zaterdag bekend. De 59-jarige Belg werkte tot dusver uitsluitend in België, waar hij clubs als Mechelen, KRC Genk, SK Lommel en Lokeren trainde. Meest recent had hij de touwtjes in handen bij Beerschot. Maes heeft een contract getekend tot volgend jaar zomer en is de opvolger van Reinier Robbemond.

Maes is verheugd met zijn nieuwe klus. "Willem II is een historische club, de entourage in het stadion is geweldig en de faciliteiten bij de club zijn zeer professioneel", laat hij weten op de clubsite. "Na de gesprekken met Martin van Geel bleek er een goede klik te zijn tussen mij als hoofdtrainer en de club. Samen met de huidige stafleden kijk ik ernaar uit om vanaf maandag aan de slag te gaan."

Eerste reactie van kenners van het Belgische voetbal op aanstelling van Peter Maes als trainer van Willem II: 'Maakt veel geluid. Wil altijd aanvallen. Beetje old school. Enthousiast. Harde werker.' #willemii — BD Willem II (@BD_WillemII) September 16, 2023

Algemeen directeur Martin van Geel is eveneens blij met de aanstelling van Maes. "Peter is een trainer die zijn sporen heeft verdiend in België. Het is een trainer waarbij discipline, fitheid en winnaarsmentaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast is het een zeer ervaren trainer die succes heeft gekend in zowel de tweede als de eerste divisie van België. Zijn visie en zijn manier van voetballen sluiten naadloos aan bij die van de club."

Maes is een voormalig Belgisch profvoetballer, die tijdens zijn actieve carrière vier keer landskampioen werd met Anderlecht. Als trainer veroverde hij twee keer de beker met Lokeren. Hij promoveerde met KV Mechelen naar het hoogste niveau en was met Genk en Lokeren actief in de Europa League. Met Lommel wist hij degradatie naar het tweede niveau af te wenden.

Schandaal

Recent kwam Maes negatief in het nieuws rond het zogeheten dossier 'Propere Handen', het voetbalschandaal met als spilfiguren makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat. Maes was een van de 57 verdachten die naar voren kwam in de zaak, daar hij zich liet begeleiden door Veljkovic. De kersverse hoofdtrainer van Willem II zou als trainer van Lokeren en Genk 2,3 miljoen euro zwart hebben gekregen. Uiteindelijk trof Maes een schikking met de fiscus en ontsnapte hij aan strafrechtelijke vervolging.

"Afgelopen zomer heb ik een vervelende periode afgesloten door te schikken met de belastingdienst, waardoor dat hoofdstuk nu definitief voorbij is", aldus Maes, die wel een flinke boete moest betalen. "Ik kijk vooruit naar wat ik graag doe: bezig zijn met voetbal. Ik ben Willem II dankbaar voor de kans die zij mij bieden en heb alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking."