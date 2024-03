Wilfred Genee: ‘We hebben een probleem: Johan Derksen is er niet bij’

Johan Derksen ontbreekt donderdagavond voor het eerst dit televisieseizoen bij Vandaag Inside, zo vertelt presentator Wilfred Genee in het zogeheten promopraatje voorafgaand aan het laatste reclameblok voor het programma. Derksen heeft te kampen met griepverschijnselen.

"We hebben een klein probleem dames en heren, want Johan Derksen is er vanavond niet", zegt Genee in de aankondiging van Vandaag Inside. "Johan is niet helemaal topfit, die is thuis."

"Iemand roept hier vanuit het publiek dat-ie oud wordt. Welnee joh! 75 jaar, stelt niets voor", reageert Genee. "We hebben eerst overwogen om de uitzending niet door te laten gaan, maar we hebben besloten om het toch door te laten gaan."

Vandaag Inside wist Rutger Castricum te strikken als vervanger voor Derksen. Ook De Telegraaf-journalist Wouter de Winther zit aan tafel. "Verder hebben we ook Raymond Mens aan de bar", meldt Genee.

Derksen laat zich overigens jaarlijks vaccineren tegen de griep, zo vertelt hij regelmatig openlijk in Vandaag Inside. Ook exact een kalenderjaar geleden miste Derksen enkele uitzendingen door de griep. Toen werd de oud-linksback vervangen door strafrechtadvocaat Job Knoester en tv-persoonlijkheid Özcan Akyol.

